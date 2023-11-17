Большие очереди: люди штурмовали банкомат, который выдавал двойную сумму (фото)

Это не первая ошибка банка NatWest. Чуть более месяца назад клиенты заявляли, что у них возникли проблемы с внесением наличных. Многие люди опасались, что с них будут взиматься комиссии.

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В Великобритании десятки людей бросились к банкомату NatWest в Ист-Хэме (Восточный Лондон) после того, как в соцсетях появились кадры, на которых запечатлена проблема с банкоматом. Об этом пишет Metro.

По словам представителей банка, произошла разовая ручная ошибка, в результате которой в ходе нескольких операций в одном из банкоматов было выдано больше наличных, чем было запрошено.

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Воспользовался вторым шансом: мужчина выиграл $416 тысяч, не подозревая об этом

Позднее сотрудники NatWest сообщили, что автомат для выдачи денег был исправлен и клиенты могут пользоваться им в обычном режиме. Это не первая ошибка банка. Чуть более месяца назад клиенты заявляли, что у них возникли проблемы с внесением наличных. Многие люди опасались, что с них будут взиматься комиссии. Несколько человек сообщили, что недавно внесенные наличные не отображаются в их балансе.

Подобный случай произошел в августе, когда технические неполадки в Банке Ирландии позволили людям снимать деньги, несмотря на то, что на их счетах практически не было средств. После распространения информации о сбое у многих банкоматов в Республике Ирландия образовались большие очереди. Позднее в социальных сетях появились сообщения о том, что к банкоматам направлены сотрудники полиции.

Инцидент, произошедший в Лондоне, уже устранен. Об этом сообщили в банке. На кадрах, опубликованных на сайте X (ранее Twitter), видны большие группы клиентов, которые бросились к банкомату в восточной части Лондона. Один из очевидцев рассказал, что автомат выдает двойную сумму денег.

Один из очевидцев рассказал, что автомат выдает двойную сумму денег Фото: Twitter

Издание отмечает, что пока неясно, взималась ли затем с клиентов плата или же они действительно получали наличные без каких-либо дополнительных затрат.

"В результате разовой ошибки, допущенной вручную, в одном из банкоматов было выдано больше наличных, чем было запрошено. С тех пор эта ошибка была устранена, и клиенты могут пользоваться этим банкоматом в обычном режиме", — заявил представитель NatWest.

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