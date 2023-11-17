Великі черги: люди штурмували банкомат, який видавав подвійну суму (фото)

Це не перша помилка банку NatWest. Трохи більше ніж місяць тому клієнти заявляли, що у них виникли проблеми з внесенням готівки. Багато людей побоювалися, що з них стягуватимуть комісії.

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У Великій Британії десятки людей кинулися до банкомата NatWest в Іст-Гемі (Східний Лондон) після того, як у соцмережах з'явилися кадри, на яких зображено проблему з банкоматом. Про це пише Metro.

За словами представників банку, сталася разова ручна помилка, внаслідок якої під час кількох операцій в одному з банкоматів було видано більше готівки, ніж було запрошено.

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Пізніше співробітники NatWest повідомили, що автомат для видачі грошей був виправлений і клієнти можуть користуватися ним у звичайному режимі. Це не перша помилка банку. Трохи більше ніж місяць тому клієнти заявляли, що у них виникли проблеми з внесенням готівки. Багато людей побоювалися, що з них стягуватимуть комісії. Кілька людей повідомили, що нещодавно внесена готівка не відображається в їхньому балансі.

Подібний випадок стався в серпні, коли технічні неполадки в Банку Ірландії дозволили людям знімати гроші попри те, що на їхніх рахунках практично не було коштів. Після поширення інформації про збій біля багатьох банкоматів у Республіці Ірландія утворилися великі черги. Пізніше в соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що до банкоматів направлені співробітники поліції.

Інцидент, що стався в Лондоні, вже усунуто. Про це повідомили в банку. На кадрах, опублікованих на сайті X (раніше Twitter), видно великі групи клієнтів, які кинулися до банкомата в східній частині Лондона. Один з очевидців розповів, що автомат видає подвійну суму грошей.

Один з очевидців розповів, що автомат видає подвійну суму грошей Фото: Twitter

Видання зазначає, що поки незрозуміло, чи стягували потім із клієнтів плату, чи вони дійсно отримували готівку без будь-яких додаткових витрат.

"У результаті разової помилки, допущеної вручну, в одному з банкоматів було видано більше готівки, ніж було запитано. Відтоді цю помилку було усунуто, і клієнти можуть користуватися цим банкоматом у звичайному режимі", — заявив представник NatWest.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.