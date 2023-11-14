Скористався другим шансом: чоловік виграв $416 тисяч, не підозрюючи про це

Переможець лотереї отримав електронного листа, в якому йшлося про те, що він виграв велику суму грошей. Спочатку чоловік подумав, що його намагаються обдурити шахраї в мережі.

Related video

У США мешканець штату Мічиган розповів, що спершу проігнорував лист, у якому повідомлялося про виграш джекпоту в розмірі 416 322 доларів США, оскільки не знав, що взагалі брав участь у розіграші. Про це пише UPI.

67-річний чоловік їхнього округу Каламазу, який вирішив не називати своє ім'я, розповів співробітникам Мічиганської лотереї, що побачив електронного листа, в якому повідомлялося про перемогу в лотереї BIG CA$H Second Chance, але подумав, що це справа рук шахраїв.

Важливо

"Це нереально": чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером

Американець зазначив, що навіть не підозрював про свою участь.

"Я часто граю в онлайн-ігри, але не знав, що, граючи в деякі з них, я отримав можливість зіграти в розіграші другого шансу. Я побачив лист від Мічиганської лотереї, в якому йшлося, що я виграв головний приз у розмірі 416 322 долари. Я вирішив, що це шахрайство, оскільки я думав, що не беру участі в жодних розіграшах", — розповів переможець лотереї.

Пізніше чоловік вирішив зателефонувати в лотерею і спробувати розібратися в ситуації.

"Коли я зателефонував у Мічиганську лотерею, я зрозумів, що виграв гроші, навіть не підозрюючи про це. Я досі не можу повірити, що це реально. Це божевільне почуття — виграти такий великий лотерейний приз", — сказав він.

За словами переможця, його виграш буде використано для того, щоб поділитися з сім'єю і поповнити свої заощадження.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.