Женщину начали преследовать "аномалии" после пережитой клинической смерти (фото)

После того, как девушку вернули с того света, она по-другому стала относиться к своей жизни и не боится того, что ждет людей в конце.

36-летняя жительница американского штата Висконсин рассказала, что умерла от теплового удара, но врачам удалось вернуть ее к жизни через три минуты после того, как ее сердце перестало биться. Об этом пишет News.com.au.

Джейд, которая решила не называть свою фамилию, поделилась подробностями своего "пребывания" в загробном мире, рассказав, что все вокруг стало черным.

Девушка, которая пережила клиническую смерть, утверждает, что этот инцидент случился летом 2011 года, когда она боролась с невыносимой жарой в своем родном городе Грин-Бей.

"Все произошло в считанные мгновения, но мне показалось, что это длилось гораздо дольше, и это глубокое ощущение абсолютного недомогания обрушилось на меня, как тонна кирпичей. Голова как будто раздувалась, а все тело начало уменьшаться. Затем все вокруг потемнело — и в этот момент я поняла, что скоро умру", — рассказала американка.

Друзья, которые были рядом, быстро вызвали скорую помощь, и Джейд была срочно доставлена в местную больницу, где ее оживили с помощью дефибриллятора. Врачи констатировали, что ее сердце не билось в течение трех минут, прежде чем ее чудом удалось вернуть к жизни.

Джейд, незадолго до момента с тепловым ударом в 2011 году Фото: Jam Press

За время проведенное "по ту сторону" взору девушки открывалась лишь чрезмерная темнота. Но странности начались несколько позже, вернувшись к жизни она стала замечать "аномалии". Например, часы прекращали свое тиканье в тот самый момент, когда она их надевала, а электронные сигареты в ее руках постоянно показывали отсутствие заряда.

"Происходили и другие пугающие вещи, я начала слышать и видеть вещи, которых не существует. Иногда это был шепот или темные расплывчатые фигуры. Я установила дома камеру, потому что мне казалось, что я начала сходить с ума. Но теперь я считаю, что это способ дать мне понять, что жизнь продолжается и после смерти", — заявляла Джейд.

Женщина начала слышать голоса и видеть вещи, которых нет Фото: Jam Press

После пережитого девушка по другому стала относиться к своей жизни и не боится того, что ждет людей в конце.

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