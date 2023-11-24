"Маменькин сынок": жених бросил невесту и уехал с матерью сразу после свадьбы

Женщина, которая решила не называть своего имени, уверена, что ее свекровь была давно против бракосочетания на том основании, что она была старше ее сына. Во время церемонии невеста просила жениха остаться с ней, но мужчина уехал с матерью.

30-летняя женщина, которая недавно вышла замуж, рассказала что ее муж покинул церемонию бракосочетания, чтобы побыть со своей матерью и семьей. Пользователи социальных сетей волнуются о будущем молодой жены. Об этом пишет The Mirror.

Женщина была взволнована после того, как ее муж покинул свадебную церемонию в их собственном доме, чтобы побыть со своей семьей. Девушка утверждает, что ее свекровь властна и контролирует своего сынка. Изначально она была против их бракосочетания на том основании, что невеста старше своего супруга. Поэтому она решила узнать мнение других людей, рассказав свою историю на популярном форуме Reddit.

После заключения брака супруги вернулись в их новый семейный дом и свекровь сказала, что она и ее родные могут остаться только на час, так как потом они навещают других друзей. Это очень расстроило девушку, ведь она потратила 1000 фунтов стерлингов на украшение жилья. Сразу после свадебных фотографий и разрезания торта ее муж решил уехать со своей семьей.

"Мы с мужем женаты уже почти три месяца, но я до сих пор травмирована тем, что он сделал в день нашей свадьбы. Я как минимум две ночи в неделю не сплю всю ночь и плачу из-за этого. У нас была очень хорошая свадьба, на которую были приглашены только родственники. Я из очень большой семьи, поэтому с моей стороны и со стороны мужа было не менее 50 человек. Меня не приняла мать моего мужа, потому что я старше его, а она хотела, чтобы он женился на ком-то гораздо моложе. В течение двух лет мы оба пытались добиться ее согласия, потому что мои родители не хотели отдавать меня в семью, которая меня не одобряла", — написала женщина на форуме.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Она рассказала, что неоднократно говорила с 29-летним мужем о том, что он "маменькин сынок", потому что не желает говорить матери, что не хочет жить в ее доме.

"У нас была небольшая церемония в зале, где мы стали мужем и женой, а затем семья мужа вернулась в мой дом. Его мама сказала, что они не смогут остаться больше чем на час, так как сегодня им надо навестить друзей. Я позвала мужа и сказала ему, что это день нашей свадьбы, что он не может вот так просто уйти. Он должен был быть со мной допоздна, скоро придут остальные члены моей семьи и друзья. Он сказал "хорошо", чтобы я просто закрыла рот. Мы разрезали торт, пришло время фотографироваться, и у его мамы на глазах появились слезы. Остальные члены его семьи просто молчали. Их настроение было очень подавленным", — пишет девушка.

Разъяренная невеста рассказала, что именно тогда ее жених сказал ей что уезжает вместе с матерью. Женщина зашла в дом и начала рыдать. Двоюродные сестры, тети, дяди собрались вокруг нее и пытались утешить. Девушка рассказала другим пользователям форума, что могла бы уйти от своего избранника, но осталась, поскольку они теперь женаты.

"Меня это так задело, что, по крайней мере, каждую вторую ночь я плакала, засыпая. Он пытался меня утешить, но мало что менялось, пока однажды ему надоело, что я плачу, и он начал меня обзывать. Я пишу это, потому что не знаю, прошло ли достаточно времени, чтобы я смогла простить его за это, потому что в глубине души я чувствую, что никогда не смогу простить такой поступок. Я хотела уйти от него сразу после этого, но я слишком сильно его люблю", — добавила она.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Другие пользователи Reddit посоветовали ей поскорее бежать от этой семейки, пока есть такая возможность.

"Ты уже знаешь, что тебя ждет, если ты — забеременеешь, заболеешь, случится что-то непредвиденное, и тебе понадобится поддержка мужа… Достаточно его матери щелкнуть пальцами, и ты останешься одна. Будете ли вы ставить себя на первое место? Или станете ковриком для его семьи?" — написал один из пользователей.

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