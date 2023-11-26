"Все соседи завидуют": женщина отстроила до неузнаваемости худший дом на улице (фото)

Луизе пришлось осуществить перепланировку, видоизменить мансардное помещение, обустроить подогрев пола, а также детально продумать разводку для электроприборов и освещения.

Дизайнер интерьеров Луиза из Великобритании рассказала, как ей удалось сделать из худшего дом на улице уютный семейный уголок. Сейчас помещение выглядит, как со страниц модных журналов. Женщина показала на своей странице в TikTok фотографии до, во время и после капитального ремонта.

"Вы просто посмотрите, как мы превратили худший дом на улице в дом мечты миллионов. Сначала пришлось все это разобрать, а потом сделали перепланировку. Признаюсь, какое-то время было даже еще хуже, чем до нашего вмешательства", — говорит Луиза.

По словам британки, пришлось существенно видоизменить мансардное помещение, обустроить подогрев пола, а также детально продумать разводку для электроприборов и освещения.

Сегодня женщина с гордостью показывает свой дом и отмечает, что атмосфера в нем, как в фешенебельном отеле: ванная комната с мраморными стенами и золотым декором, просторная кухня с "островком" посередине, невероятная крыша оранжереи, гостиная с большим плазменным экраном и стильное освещение во всех без исключения комнатах.

Дизайнер интерьеров Луиза показывает свой дом

"Моя спальня с огромной серой кроватью и панельными шкафами достойна королевы", — убеждена дизайнер.

Британка уверена, что ее спальня достойна королевы

По ее словам, строительные работы длились около 13 месяцев, а от момента покупки дома и до переезда прошло чуть больше двух лет.

Пользователи TikTok поражены капитальным ремонтом и охотно пишут об этом в комментариях к новым роликам Луизы.

"Одна из самых потрясающих трансформаций, которую я когда-либо видел. Браво!", "Очень нравится твой стиль", "Моя мечта. Буквально", "Выглядит потрясающе, скопирую у тебя пару идей", "Все соседи завидуют", — пишут они.

Видео британки стало вирусным в соцсети и собрало более 17,6 миллиона просмотров (на момент публикации), миллионы лайков, тысячи комментариев и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о доме с двумя спальнями в штате Мичиган (США), получившем широкую известность после того, как его выставили на продажу всего за 1 доллар. В последние годы дом пустовал и за это время здание изрядно обветшало. Сейчас в нем практически ничего нет, кроме нескольких шкафов и старой сантехники.

Также мы рассказывали историю женщины, которая переехала в дом на краю скалы. Перед получением ключей Энджи Уилсон была предупреждена о надвигающейся угрозе. Однако женщина просто влюбилась в великолепный вид на море. Она заявила, что решила рискнуть, поскольку "не может жить вечно".