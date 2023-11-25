Объятия с коровами за 50 фунтов: в Британии придумали новый вид борьбы со стрессом (видео)

На ферме в Йоркшире посетителям предлагают необычный способ справиться с тревогой: трехчасовые объятия с коровами. Стоит такая терапия 50 фунтов. В сеанс входит экскурсия по ферме, а также выгул и расчесывание коров.

Семья фермеров из Йоркшира открыла необычный бизнес: посетителям предлагают трехчасовые оздоровительные объятия с коровами. Историю рассказали в издании The Guardian.

54-летняя Фиона вместе со своим мужем Уиллом и братом Джеймсом МакКьюном работают на Дамбл ферме в Восточном районе Йоркшира. Объятия коров — одна из популярных концепций оздоровления в США и Великобритании. За последнее десятилетие спрос на подобную терапию неуклонно растет. Поскольку семейная ферма в Восточном Йоркшире, работающая с 1970-х годов, больше не могла содержать молочное стадо из-за многолетних наводнений, ее владельцы нашли решение. Пять месяцев ушло на то, чтобы обучить коров вести себя спокойно рядом с незнакомцами. И теперь ферма принимает всех желающих пообниматься с животными.

Сеанс стоит 50 фунтов. Длительность и процесс зависит от конкретного человека. Но в основном все проходит следующим образом: посетители проводят время с коровами, расчесывают их, выгуливают или просто лежат рядом и обнимаются.

"Некоторые люди приходят, чтобы просто быть поближе к коровам, чтобы узнать о них, об их характере", — рассказала Фиона.

Другие, по словам фермеров, увлекаются объятиями, лежат рядом с коровами, гладят их.

"Некоторым это нравится с точки зрения здоровья. Другим — просто нравится быть рядом с большими животными и узнавать об их особенностях. Некоторым людям нравится смесь того и другого", — добавила Фиона.

Фермеры говорят, что иногда и сами приходят посидеть с коровами, чтобы справиться со стрессом. Посетители с тревогой и аутизмом рассказывают, что сеансы с коровами действительно успокаивают.

Коровы относятся к своей новой роли хорошо.

"Они наслаждаются вниманием", — сказала хозяйка фермы.

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