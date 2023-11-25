280 килограммов: в РФ умер один из самых толстых мужчин в мире (фото)

Когда-то Леонид Андреев занимался спортом, был дважды женат и имел хозяйство. Однако пять лет до смерти он провел в статусе отшельника.

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Один из самых толстых мужчин в мире умер после пяти лет пребывания дома. Об этом пишет The Sun.

60-летний Леонид Андреев жил в селе Армизонское, Россия. Когда-то он весил 70 килограммов и занимался борьбой, однако на момент смерти его вес достигал 280 килограммов. Издание сравнивает его с тремя слоненками.

Андреева нашли мертвым после того, как он пообещал похудеть и изменить свою жизнь.

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За день до смерти россиянин рассказал местным СМИ, как планирует организовать новую жизнь — похудеть и переехать в городскую квартиру.

Он сказал: "Я пытался хоть немного похудеть — меньше ел и не увлекался мучными изделиями".

Тело 60-летнего мужчины обнаружили 17 ноября 2023 года после того, как у него случился сердечный приступ.

Кроме того, что Андреев когда-то был спортсменом, он также имел собственное хозяйство и собирал урожай. Впрочем, когда мужчина ушел из армии, его вес начал расти. Врачи называли причиной нарушение обмена веществ.

Леонид Андреев Фото: The Sun

Вес россиянина настолько увеличился, что ему пришлось бросить работу и начать жизнь отшельника в Армизонском.

Россиянин был дважды женат и разведен, детей у него не было.

Мужчина признавался, что в течение пяти лет жил и спал целыми днями на диване перед телевизором, а соседи помогали убирать и ухаживать за его домом.

"Утром я встаю, готовлю еду, немного ем, смотрю телевизор... У меня была каша — самая тяжелая, ну, и булочки, картошка, хлеб. Вот и растолстел, видимо", — рассказывал один из самых толстых мужчин в мире.

Впрочем, есть люди, которые весили больше Андреева, например, Джон Брауэр Миннох — 100 стоунов (более 630 кг).

Напомним, что будет, если проходить 20 тысяч шагов ежедневно.

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