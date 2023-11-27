"Вообще без вопросов": сыновья отдали своему больному отцу печень и почку (фото)

Ребята уверяют, что отец не просил их этого делать, но они просто не могли поступить иначе.

55-летний Джон Монтгомери из Ист-Ливерпуля (Огайо, США) из-за тяжелого заболевания пережил пересадку почки и печени от двух своих сыновей — Кристофера и Джонатана, которые без колебаний согласились стать донорами. Об их уникальной истории написало издание People.

Родные Джона узнали о том, что у него отказывает печень и почки два года назад, когда он неожиданно похудел на 75 фунтов (около 30 кг). Мужчину немедленно внесли в список на ожидание трансплантации от умерших доноров, однако состояние его здоровья ежедневно ухудшалось.

Во время экстренной госпитализации врачи сообщили о возможности пересадки от живого донора. Не колеблясь ни секунды, сыновья Монтгомери вызвались помочь отцу: Джонатан решил пожертвовать часть своей печени, а Кристофер — отдать почку. Оба уверяют, что отец не просил их этого делать, но они не могли поступить иначе.

"Вообще без вопросов. Я хочу, чтобы он был рядом со мной как можно дольше и увидел внуков. Не могу представить без него своей жизни", — говорит 24-летний Кристофер, студент стоматологического факультета Питтсбургского университета.

1 августа этого года хирурги провели крайне сложную двойную трансплантацию и спасли жизнь Джону.

Семейство Монтгомери Фото: коллаж Фокус

"Папа — один из моих лучших друзей, и я сделаю все возможное, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Убежден, что он сделал бы то же самое для нас", — добавляет 25-летний Джонатан, который сейчас получает степень доктора философии по биохимии в Огайо.

После операции у Монтгомери даже не было слов, чтобы передать благодарность своим благородным сыновьям.

"Все, что я могу, — это просто обнять их", — говорит он.

Семейство Монтгомери Фото: коллаж Фокус Семейство Монтгомери Фото: коллаж Фокус

Напомним, ранее Фокус писал об уникальном случае в Великобритании: женщина стала донором почки для своего мужа, хотя их совместимость составляет один случай на 22 миллиона человек.

К тому же мы сообщали, что 20 июля 2023 года в Украине впервые провели трансплантацию костного мозга 2-месячному ребенку. 4-летний брат малыша стал донором стволовых клеток. Мальчика врачи уже выписали из медицинского учреждения и он уехал в Ивано-Франковскую область.