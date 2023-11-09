В США впервые пересадили мужчине донорский глаз: хирурги называют результаты "прорывом" (фото)

Операция длилась 21 час. За 6 месяцев врачи заметили положительную динамику в глазу — хорошо функционировали кровеносные сосуды и сетчатка.

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В США хирурги выполнили первую в истории трансплантацию целого глаза человеку. Операцию называют прорывом, хотя зрение у пациента и не восстановилось. Об этом пишет Reuters.

Трансплантацию провели 46-летнему военному ветерану Аарону Джеймсу. Мужчину ударило током на производстве, в результате чего пострадала левая часть лица.

Хирурги сделали ему частичную пересадку лица и провели трансплантацию глаза. Операция длилась 21 час.

Через полгода после операции медики обнаружили, что у мужчины прижились и начали функционировать кровеносные сосуды и сетчатка.

"Простой факт, что мы пересадили глаз, является огромным шагом вперед, о чем думали веками, но это никогда не было сделано", — сказал врач Эдуардо Родригес, который возглавлял команду трансплантологов.

Он отметил, что до этого врачи могли трансплантировать только роговицу глаза.

Пациент Аарон Джеймс и врач Эдуардо Родригес

Также Эдуардо Родригес отметил, что их задачей было не восстановление зрения, а сохранение жизнеспособности глазного яблока пациента.

Хирурги собрали взрослые стволовые клетки из костного мозга донора и ввели их в зрительный нерв во время трансплантации, надеясь, что они заменят поврежденные клетки и защитят нерв.

Аарон Джеймс знал, что может не восстановить зрение на трансплантированный глаз. Он говорит, что медики его не обнадеживали, зато он считает, что благодаря ему медицина может сделать шаг вперед.

Напомним, что в Киеве 5-летний мальчик стал донором для своего отца.

Ранее сообщалось, что в Польше сделали уникальную операцию. С помощью 3D-технологий маленькой девочке нарастили часть черепа на затылочной части.