Парень набил в честь своей девушки "самое нелепое" в мире тату (фото)

Курьезный ролик быстро стал вирусным и собрал более 13 миллионов просмотров в TikTok, а также тысячи комментариев и репостов.

Парня высмеяли в сети после того, как он показал свою "уникальную" татуировку, набитую в честь любимой девушки. Соответствующий ролик появился в TikTok-странице салона Betty Zoo Tattoo, который расположен в Копенгагене (Дания).

"POV: сделать тату следа от укуса девушки", — указано в описании к видео.

На записи показано, как блондинка кусает за бицепс своего татуированного парня настолько сильно, что после этого остается хорошо заметный след. Тату-мастер обозначает углубление красной ручкой, а затем достает свой рабочий инструмент.

Этот курьезный ролик быстро стал вирусным и собрал на момент публикации более 13 миллионами просмотров, тысячи комментариев и репостов.

Впрочем, большинство пользователей сети скептически отзываются об увиденном.

"По-моему, это самая нелепая в мире татуировка", "Просто кошмар", "Для чего такое с собой делать?", "Хотела разглядеть здесь любовь, но не получилось", "Чертовщина", "Что с вами не так, люди?", "Я просто хочу поинтересоваться: зачем?" — пишут они в комментариях.

Едва ли не наибольшее количество реакций собрал вопрос юзера под ником @sofacaebien: "А что если вы расстанетесь?".

Ранее Фокус писал о похожем случае: девушка сделала огромную татуировку с именем парня на лбу. Ана Стансковски говорит, что ей нравится конечный результат, но другие люди ужаснулись от увиденного.

Также мы рассказывали о многодетной маме из Британии Мелиссе Слоан — самопровозглашенной "тату-наркоманке", которая обычно делает по три нательных рисунка каждую неделю, но сейчас женщина запретила себе наносить очередной знак.