Начали выпадать волосы: супруги полгода пили сточную воду и не знали об этом (фото)

Супруги использовали очищенную сточную воду для принятия душа, мытья овощей и питья. Из-за этого они начали испытывать многочисленные проблемы со здоровьем.

Супружеская пара из Пекина (Китай) полгода по ошибке пила очищенную сточную воду из-за неправильного ремонта в съемной квартире. Об этом пишет Asia one.

Мужчина по фамилии Тан и его возлюбленная почувствовали неладное, когда обнаружили, что водоснабжение не отключено, несмотря на то, что они не оплачивали счета в течение шести месяцев.

Прожив в новой квартире полгода, супружеская пара из начала испытывать многочисленные проблемы со здоровьем. Они столкнулись с неприятными последствиями: выпадение волос, угревая сыпь и кашель.

Издание отмечает, что пара переехала в квартиру в мае и снимала ее за 10 000 юаней (чуть более 51 тысячи гривен) в месяц. В ноябре Тан проверил счетчик воды в квартире и заметил, что он не работает при каждом включении крана. Вместо этого цифры увеличивались на счетчике серой воды. Это очищенная бытовая сточная вода, которую можно повторно использовать для различных целей, например, для смыва в туалете, мытья машины или озеленения. Однако она не пригодна для питья и не должна использоваться для мытья овощей, фруктов или любых продуктов, которые человек собирается употреблять в пищу. Она также не должна вступать в контакт с человеческим телом, поскольку может вызвать побочные реакции.

Супрпуги полгода использували очищенную сточную воду Фото: Weibo

По сообщениям китайских СМИ, когда 22 ноября обслуживающий персонал проводил расследование в квартире Тана, они обнаружили дополнительную трубу, которая соединяла водопровод в туалете со всей системой. Из-за этого питьевая вода в квартире смешивалась с серой водой из ванной комнаты.

Новость стала шоком для супругов, которые поняли, что каждый день использовали "серую воду" для мытья овощей и принятия душа. Они также пили эту воду. Кроме того, жильцы столкнулись с такими проблемами, как выпадение волос, кашель и ощущение сдавленности в груди.

После этого супруги обратились в компанию Ziroom с жалобой на то, что она не проверила дом должным образом перед сдачей в аренду. Супруги хотят получить компенсацию за пережитые трудности.

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