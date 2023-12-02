Простые лайфхаки: как быстро высушить промокшую обувь

Продавцы обуви предупреждают, что сушка мокрых сапог и ботинок на батарее или возле другого источника тепла может бесповоротно испортить обувь.

Если дела вынудили вас выйти на улицу в дождь или снег, будьте готовы к тому, что ваша обувь может промокнуть. После возвращения домой мокрые сапоги или ботинки нельзя оставлять без внимания – их обязательно нужно высушить, причем так, чтобы не испортить обувь. Как правильно сушить обувь, чтобы надолго сохранить ее привлекательный вид, рассказали на сайте Miraton.

Как нельзя сушить обувь

Казалось бы, самый простой и удобный способ высушить промокшую обувь – поставить ее возле теплой батареи или камина. Хуже этого варианта – только повесить сушиться сапоги или ботинки возле открытого огня.

Особенно губителен такой способ для обуви из натуральной кожи и замши. Подошва и кожаный верх изделия от воздействия сильного тепла пересыхают, трескаются и деформируются.

Для обуви из искусственных материалов такая экспресс-сушка тоже опасна – клей в швах может потрескаться и обувь будет промокать еще больше.

Как правильно сушить обувь

Перед просушкой промокшую обувь необходимо очистить от грязи. Кожаные сапоги или ботинки нужно протереть влажной салфеткой, обувь из замши или нубука – почистить специальной щеткой.

Если подошва сильно загрязнена и необходимо помыть ее под струей воды, постарайтесь сделать это как можно аккуратнее, чтобы вода не попадала на верхнюю часть обуви.

После того, как обувь очищена, вытащите стельки, снимите шнурки и расстегните все молнии и застежки, если они есть.

Для просушки любой обуви, кроме замшевой, лучше всего использовать специальные электросушилки. Они обеспечивают контролируемый нагрев, который не превышает допустимую для обуви температуру и не вредит ей.

Все сушилки для обуви можно разделить на несколько видов:

Обычные – два нагревательных элемента в форме петель, трубок или колодок. Предпочтительнее использовать приборы в виде колодок, так как другие модификации могут привести к деформации верха. Как правило на просушку промокшей пары осенней или зимней обуви уходит около семи часов.

Сушилки с подачей струи нагретого воздуха – можно также использовать для сушки носков и перчаток. Сушка одной пары занимает около трех часов.

Сушка ультрафиолетом – новое поколение сушилок. Встроенные ультрафиолетовые лампы обеспечивают дезинфекцию внутренней поверхности обуви: уничтожают грибок и бактерии, после чего исчезает неприятный запах.

Для борьбы с неприятным запахом предназначены также модели сушилок, в которых есть специальные дезодорирующие пластины.

Электро-коврики для обуви – обеспечивают ежедневную просушку мокрой подошвы, используются как обычные коврики в прихожей.

Электросушилки для обуви значительно упрощают спасение промокших сапог и ботинок, но деликатную обувь из замши придется сушить с помощью безопасных подручных средств или дать ей высохнуть естественным путем в хорошо проветриваемом помещении, где на нее не попадают прямые лучи солнца.

Зимние сапоги Фото: Pixabay

Проверенные народные способы сушки обуви

Если у вас нет электросушилки, ее можно привести в порядок подручными способами:

Бесцветные бумажные полотенца – плотно натолкайте в обувь бумагу. После того как полотенца впитают влагу, замените их новыми. Повторяйте процедуру до тех пор, пока обувь не высохнет. Этот способ лучше всего подходит для сушки обуви из замши, так как позволяет сохранить форму. Не используйте цветные полотенца, они могут окрасить внутреннюю поверхность ботинок.

Силикагель – для сушки обуви подойдет не только специальный обувный наполнитель, но и тот, который продается в строительных и зоомагазинах. Он хорошо впитывает влагу и запах. Для удобства насыпьте силикагель в тонкий полотняный мешочек или носок и поместите внутрь сапога или ботинка. После использования рассыпьте наполнитель на листе тонким слоем, просушите и уберите до следующего раза.

Крупная соль – используется аналогично силикагелю, если обувь слегка влажная. Не используйте соль для очень мокрой обуви, так как она может раствориться, и тогда на поверхности появятся белые соляные разводы. Соль перед использованием можно слегка нагреть до такой температуры, когда ее приятно держать в ладони. Слишком горячая соль высушит обувь быстрее, но может ее испортить, так же как горячий радиатор.

Во время сушки мокрую обувь лучше поставить на обувную полку или решетку, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха к подошве.

Чтобы в дальнейшем свести промокание обуви к минимуму, приобретите защитные средства с водоотталкивающим эффектом. В обувных магазинах продаются специальные спреи и пропитки для обработки обуви из замши, нубука, кожи и текстиля.

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