Сотрудник магазина стал национальным героем, отбившись от грабителей самурайским оружием

Продажи древнего японского боевого хвата резко возросли после того, как сотрудник ювелирного магазина использовал его, чтобы отбиться от нападавших.

Токийского ювелира назвали героем Японии после того, как он предотвратил попытку ограбления. На видео, получившем широкую огласку, видно, как он преследует трех убегающих подозреваемых, держа в руках оружие, изобретенное сотни лет назад воинами-самураями: сасумату японский боевой ухват, сообщает телеканал NTDV.

"Сцена" произошла на знаменитом перекрестке Сибуя в Синдзюку (Токио), который очень популярен среди туристов. На видео видно, как продавец магазина в белой рубашке и брекетах, размахивая сасуматой шестом с двумя шипами на конце, сдерживает трех мужчин в мотоциклетных шлемах. Затем он наносит удар по мотоциклу, который несколькими секундами ранее был сбит на землю.

Японские СМИ сообщили, что после воскресного инцидента двое подозреваемых были арестованы, а поиски третьего продолжаются.

Рост продаж боевых ухватов

Этот случай вызвал интерес к сасумате, оружию, использовавшемуся самураями в прошлом для задержания преступников. Запросы на приобретение этого инструмента резко возросли после публикации видеоинцидента, что привело к росту продаж.

Производитель автомобильных запчастей, также занимающийся изготовлением сасуматы, сообщил о волнах запросов на это традиционное оружие. Компания, которая ранее продавала всего несколько штук в месяц, теперь получает до 10 заказов в день с осени прошлого года.

Президент компании предупредил о необходимости обучения перед использованием сасуматы, отметив, что она предназначена для самообороны и требует определенных навыков для эффективного использования.

Напомним, офицеры полиции смогли арестовать подозреваемого в ограблении благодаря яркому нижнему белью, которое выглядывало из-под спущенных брюк.

Также сообщалось, что в полиции использовали следы с фаллоимитатора для задержания преступника, который ограбил дом девушки. Преступник прикоснулся к секс-игрушке девушки во время ограбления, что позволило следователям получить отпечаток пальца и успешно задержать его.