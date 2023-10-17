"Потрогал мой фаллоимитатор": секс-игрушка помогла задержать грабителя девушки

Грабитель прикоснулся к фаллоимитатору девушки, когда обыскивал ее ящики. Следователь смог снять четкий отпечаток с секс-игрушки, что привело к задержанию преступника.

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Фаллоимитатор помог правоохранителям поймать преступника, который ограбил дом девушки Хлои. Об этом сообщило издание Daily Star.

Слушательница подкаста "Toni and Ryan" Хлоя написала письмо, в котором рассказала, как стеклянная секс-игрушка помогла поймать грабителя.

"Грабитель коснулся моего стеклянного фаллоимитатора, когда обыскивал мои ящики. Оказывается, стекло — лучшая поверхность для отпечатков пальцев", — написала девушка.

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Она рассказала, что процесс снятия отпечатков занял определенное время. Ей пришлось стоять и ждать, пока парень-криминалист надел перчатки, взял фаллоимитатор и снял с него отпечатки пальцев. По словам Хлои, это было унизительно. В результате следователь смог снять четкий отпечаток с фаллоимитатора, что привело к задержанию преступника.

"Однако я также неудачница, потому что я потеряла свой фаллоимитатор, поскольку он теперь представлен в качестве доказательства", — заявила Хлоя.

Девушка отметила, что теперь вынуждена использовать Tinder для знакомств, чтобы "получить радость".

Ведущие подкаста отметили, что это письмо является "лучшим признанием", которое они когда-либо получали. Кроме этого, они уточнили, что секс-игрушки дорогие, поэтому потеря фаллоимитатора в шкафчике для доказательств является "неидеальной". Также они добавили, что эта история будет лучше, если бы девушка выгравировала свои инициалы на фаллоимитаторе "Миссис Хлоя".

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