Археологи нашли 2000-летнюю секс-игрушку: сперва ее спутали с инструментом для шитья (фото)
Археологи повторно проанализировали двухтысячелетний объект, найденный в римском форте в Нортамберленде в 1992 году.
Исследователи полагают, что они, возможно, нашли единственный известный римский фаллоимитатор натуральной величины, найденный во рву на самой отдаленной северной окраине империи.
Если этот предмет не был секс-игрушкой, тогда 2000-летний объект мог быть толкушкой в форме эрегированного пениса, или частью статуи, которой люди касались, чтобы призвать удачу, пишет the Guardian.
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Но он точно был не тем инструментом, как его занесли в каталог находок в римском форте Виндоланда в Нортумберленде в 1992 году, а именно штопальным инструментом.
"Должен признаться, — говорит старший преподаватель археологии Ньюкаслского университета Роб Коллинз, — часть меня думает, что это совершенно очевидно, что это пенис. Я не знаю, кто внес его в каталог. Возможно, человеку это было неудобно, или он не думал, что римляне могли делать такие вещи".
Если эти люди действительно так считали, то они ошибались. Двух- и трехмерные изображения фаллосов можно было найти повсюду в римском мире: мозаики, фрески, украшения для горшков или подвески на шею.
Фаллос Виндоланда имеет длину 16 см, но исследователи говорят, что он, вероятно, был больше, поскольку археологическая древесина может ссыхаться и деформироваться.
Его изучали исследователи из Ньюкаслского университета и Университетского колледжа Дублина. Анализ показал, что это, по меньшей мере, первый известный пример деревянного бестелесного фаллоса, найденного в римском мире.
Нашли его в канаве вместе с десятками пар обуви и аксессуаров для одежды, а также ремесленными отходами, такими как обрезки кожи и обработанный рог — это одна из причин, почему его рассматривают как инструмент для штопания.
"Уникальность находки состоит в том, что это не маленький, миниатюрный фаллос, — говорит Коллинз. — Он в натуральную величину. Это тоже важно, потому что дерево обычно не выживает… мы не смогли найти никаких аналогов".
По его словам, размер и неопределенность назначения были увлекательными. "Часто в археологии, когда мы находим объект, мы можем сказать, для чего он служил, или сделать предположение, для чего бы его использовали. С этим предметом было иначе. Нам пришлось широко забросить сети, чтобы понять, для чего могли бы использовать деревянную резную фигурку фаллоса длиной в шесть с половиной дюймов. У нас были очень интересные дискуссии", — добавил исследователь.
Древние предметы формы фаллоса часто использовали для отпугивания зла. Анализ показал, что фаллос Виндоланды имеет заметно сглаженные концы. Это со своей стороны означает, что его использовали для чего-либо в течение определенного периода.
Команда исследователей выдвинула три вероятных теории.
Первая из теорий состоит в том, что его использовали в сексуальных целях. Это может означать, что он был секс-игрушкой, хотя здесь нужна осторожность, как считает Коллинз.
"Иногда их [фаллоимитаторы] не всегда использовали для удовольствия… они могут быть орудием пыток, поэтому я очень осторожно использую термин "секс-игрушка". Надеюсь, именно для этого она и служила. Это самая увлекательная и интригующая версия", — говорит он.
"Если это так, насколько известно, это будет первый римский фаллоимитатор, найденный в археологических раскопках. Мы знаем из греческой и римской поэзии, греческого и римского искусства, что они использовали фаллоимитаторы. Но ми не нашли ни одного археологического примера, что само по себе интригует, — рассказывает археолог. — Если это именно он, и его нашли здесь, на северной окраине империи, а не в богатой сердцевине римской Италии… это просто поражает".
Вторая теория состоит в том, что предмет использовали как пестик или в кулинарных целях, или для измельчения косметических или лекарственных ингредиентов. Его размер сделал бы его удобным в использовании, а форма предоставила бы пище или ингредиентам якобы магических свойств.
Третий вариант состоит в том, что предмет должен вставляться в статую, к которой прохожие прикасались на счастье, чтобы впитать или активировать защиту от несогласий и зла — что было распространенным явлением в Римской империи.
Будь это так, статуя, вероятно, находилась бы у входа в важное здание. Однако доказательства указывают на то, что фаллос находился либо в помещении, либо, по крайней мере, не в открытом доступе на улице в течение длительного времени.
Исследователи надеются, что фаллос Виндоланды станет толчком к поиску таких объектов в других коллекциях. Его выставили на осмотр в музее Виндоланды.
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