Археологи знайшли 2000-річну секс-іграшку: спочатку її сплутали з інструментом для шиття (фото)

Археологи повторно проаналізували двотисячолітній об'єкт, знайдений у римському форті в Нортамберленді в 1992 році.

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Дослідники вважають, що вони, можливо, знайшли єдиний відомий римський фалоімітатор натуральної величини, знайдений у рові на найвіддаленішій північній околиці імперії.

Якщо цей предмет не був секс-іграшкою, тоді 2000 річний об'єкт міг бути товкачиком у формі ерегованого пеніса, або ж частиною статуї, якої люди торкалися, щоб прикликати удачу, пише the Guardian.

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Але він точно не тим інструментом, як його занесли до каталогу виявлення в римському форті Віндоланда в Нортумберленді в 1992 році: штопальним інструментом.

Мушу зізнатися, — каже старший викладач археології Ньюкаслського університету Роб Коллінз, — частина мене думає, що це цілком очевидно, що це пеніс. Я не знаю, хто вніс його до каталогу. Можливо, комусь це було незручно, або він не думав, що римляни могли робити такі речі".

Якщо ці люди так справді вважали, то вони помилялися. Дво- і тривимірні зображення фалосів можна було знайти всюди в римському світі: мозаїки, фрески, прикраси для горщиків чи підвіски на шию.

Фалос Віндоланди має довжину 16 см, але дослідники кажуть, що він, ймовірно, був більшим, оскільки археологічна деревина може всихатися та деформуватися.

[ + – ] Фалос Віндоланди має довжину 16 см, але дослідники кажуть, що він, ймовірно, був більшим, оскільки археологічна деревина може всихатися та деформуватися Фото: Newcastle University

Його вивчали дослідники з Ньюкаслського університету та Університетського коледжу Дубліна. Аналіз показав, що це щонайменше перший відомий приклад дерев'яного безтілесного фалоса, знайденого в римському світі.

Знайшли його у канаві разом з десятками пар взуття та аксесуарів для одягу, а також ремісничими відходами, такими як обрізки шкіри та оброблений ріг — можливо, це одна з причин, чому його розглядають як інструмент для штопання.

"Унікальність знахідки полягає в тому, що це не маленький, мініатюрний фалос, — каже Коллінз. — Він у натуральну величину. Це також важливо, тому що дерево зазвичай не виживає… ми не змогли знайти жодних аналогів".

За його словами, розмір і невизначеність призначення були захопливими. "Часто в археології, коли ми знаходимо об'єкт, ми можемо сказати, для чого він слугував, або зробити припущення, для чого його б використовували. З цим предметом було інакше. Нам довелося широко закинути сіті, щоб зрозуміти, для чого могли б використовувати дерев'яну різьблену фігурку фалоса завдовжки шість з половиною дюймів. У нас були дуже цікаві дискусії", — додав дослідник.

Стародавні предмети форми фалоса часто використовували для відлякування зла. Аналіз показав, що фалос Віндоланди має помітно згладжені кінці. Це зі свого боку означає, що його використовували для чогось протягом певного періоду.

Команда дослідників висунула три можливі теорії.

Перша з теорій полягає в тому, що його використовували в сексуальних цілях. Це може означати, що він був секс-іграшкою, хоча тут потрібна певна обережність, як вважає Коллінз.

"Іноді їх [фалоімітаторів] не завжди використовували для задоволення … вони можуть бути знаряддям тортур, тому я дуже обережно використовую термін "секс-іграшка". Сподіваюся, саме для цього вона і слугувала. Це найзахопливіша та найгостроцікавіша версія", — каже він.

"Якщо це так, наскільки відомо, це буде перший римський фалоімітатор, знайдений в археологічних розкопках. Ми знаємо з грецької та римської поезії, грецького та римського мистецтва, що вони використовували фалоімітатори. Але ми не знайшли жодного археологічного прикладу, що саме по собі інтригує, — розповідає археолог. — Якщо це саме він, і його знайшли тут, на північній околиці імперії, а не в багатій серцевині римської Італії… це просто вражає".

Друга теорія полягає в тому, що предмет використовували як товкач або в кулінарних цілях, або для подрібнення косметичних чи лікарських інгредієнтів. Його розмір зробив би його зручним у використанні, а форма надала б їжі чи інгредієнтам нібито магічних властивостей.

Третій варіант полягає в тому, що предмет мав би вставлятися в статую, до якої перехожі торкалися на щастя, щоб увібрати або активувати захист від незгод та зла — що було поширеним явищем у Римській імперії.

Якби це було так, статуя, ймовірно, знаходилася б біля входу до важливої будівлі. Однак докази вказують на те, що фалос знаходився або в приміщенні, або, принаймні, не у відкритому доступі на вулиці протягом тривалого часу.

Дослідники сподіваються, що фалос Віндоланди стане поштовхом до пошуку таких об'єктів в інших колекціях. Наразі його виставили на огляд у музеї Віндоланди.

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