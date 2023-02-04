Перший камінг-аут в історії: знайдено докази гомосексуальності легендарного Донателло

Напевно, найвідомішою історією про гомосексуальність Донателло, скульптора епохи Відродження, є розповідь про конфлікт Донателло зі своїм учнем, який водночас був коханцем митця.

Related video

Скульптор жив у часи, коли за гомосексуальність могли спалити на вогнищі. Проте, з відкриттям виставки його робіт у Лондоні, докази того, що він був відкритим геєм, здаються все переконливішими, повідомляють The Guardian.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Донателло посварився зі своїм учнем, який також був його коханцем. Юнак втік до Феррари, тож митець, охоплений люттю, попросив Козімо Медічі, свого покровителя та володаря Флоренції, дати йому листа, адресованого правителю Феррари, який би пояснював, що Донателло був там, щоб убити свого коханця. Козімо надав листа і надіслав окреме послання, в якому просив правителя Феррари бути лагідним з Донателло, бо той був митцем і міг бути трохи емоційним. Коли Донателло знайшов свого коханця, вони "впали від сміху, і Донателло, миттєво розтанувши, теж почав сміятися".

Ця історія змальовує Донателло як відкритого художника-гея, а його головного роботодавця, Козімо, як чоловіка, що спокійно ставиться до його сексуальності, попри те, що він жив у середньовічну християнську епоху, коли за "содомію" можна було бути спаленим на вогнищі.

Це означає, що Донателло, який народився близько 1386 року і помер у 1466 році, був першим художником в історії, який висловив свою гомосексуальну чи квір-ідентичність.

Це тим паче важливо, що Донателло створив для Козімо першу статую оголеного чоловіка в натуральну величину, встановлену в Європі з часів язичницької античності: бронзовий Давид, який занурює ногу в волосся бороди вбитого ним старця. Якщо ця історія правдива, це означає, що коли Козімо замовив Донателло відлити Давида для двору свого палацу, він знав, що отримує сексуалізованого оголеного чоловіка, виконаного квір-митцем.

[ + – ] Юдифа вбрана в густі шати і капюшон, в той час як Донателло виливає свою чуттєвість на оголений м'язистий торс чоловіка, якому вона відрубує голову Фото: Getty Images

Мистецтвознавці десятиліттями сперечалися про плітки щодо орієнтації митця і про те, наскільки вона може бути доречною для розуміння "Давида Донателло". Одним зі скептиків був колишній директор V&A Джон Поуп-Геннесі. Він, назвав ідеї про Давида як про витвір мистецтва геїв "аберантною нісенітницею" і стверджував, що такі теорії "залишають невеликий слід бруду на великому витворі мистецтва".

Чи є ця історія правдивою? Зрештою, вона записана в рукописі жартів та анекдотів 15-го століття під назвою "Detti Piacevoli", що приблизно перекладається як "приємні речі, які говорили люди". Ця розповідь, безумовно, багато говорить про те, яким бачили Донателло його сучасники. Але чим більше стає відомо про автора історії, Анджело Поліціано, тим більша ймовірність того, що він розповів просту, чесну правду про скульптора-гея та його багатого покровителя.

На фресці, написаній у 1480-х роках у церкві Санта Трініта у Флоренції, Поліціано серйозно позує з довгим волоссям, ведучи групу хлопчиків до свого могутнього батька. Це сини Лоренцо Медічі "Пишного": Поліціано був їхнім вихователем. Однією з підказок, що картину написав Детті П'ячеволі, є те, що її автор побіжно згадує, що це його робота. Лоренцо вітає його на картині вітальним жестом, адже Поліціано був не тільки вчителем його дітей, а і його близьким другом. Він народився в Монтепульчано в Тоскані, ріс у бідності після вбивства батька, проте вивчив грецьку мову, що було рідкісним досягненням на той час, і почав блискучий переклад "Одіссеї" Гомера, коли був ще підлітком.

Лоренцо Пишний був настільки вражений "юним Гомером", як називали Поліціано, що запросив його жити у своєму домі. Навіть після того, як дружина Маніфіко, Клариса Орсіні, вигнала його з дому, де вони були замкнені під час спалаху чуми, можливо, за те, що він вивчав більше язичницьких авторів, ніж християнських, дружба Поліціано з культурним правителем Флоренції була непорушною. У зворушливому листі він описує, як сидів у сльозах біля смертного ложа Лоренцо у 1492 році.

[ + – ] Вид на Флоренцію з південного заходу, художник Франческо Росселлі та майстерня, приблизно 1495 р. Фото: Robert Auton/Victoria and Albert Museum, L)

Отже, це перша причина для серйозного ставлення до тверджень Поліціано про бурхливе особисте життя Донателло: він був посвячений у найпотаємніші таємниці Медічі. Покровитель Донателло, Козімо Медічі "старший", був дідом покровителя Поліціано, Лоренцо. Коли Козімо помер, Лоренцо було 15 років, достатньо дорослий, щоб підхоплювати дорослі плітки. Тож Поліціано міг буквально отримати історію про Донателло від Лоренцо Пишного: шматочок колективної пам'яті Медічі про одного з найулюбленіших художників родини.

Донателло все життя працював в орбіті Медічі. Для їхнього палацу він створив бронзового Давида та статую Юдифи і Олоферна. Це теж захоплення чоловічою формою: Юдифа вбрана в густі шати і капюшон в той час, як Донателло виливає свою чуттєвість на оголений м'язистий торс чоловіка, якому вона відрубує голову. Навряд чи Медічі стали б поширювати випадкові безглузді вигадки про художника, настільки близького їхньому серцю.

Натомість схоже, що Поліціано ділиться приватними знаннями свого благодійника. Якщо Лоренцо і Поліціано розмовляли про Донателло і його сексуальність, вони мали візуальні докази прямо перед собою: Давид все ще стояв у родинному палаці. Але це також була б сором'язлива розмова. Адже в щедрих і ліберальних стосунках, які зображені в історії між Козімо Старшим і Донателло, Поліціано, напевно, бачив дзеркало, в якому відображалися він і Лоренцо.

Те, наскільки Лоренцо захищав власну сексуальність Поліціано, стало очевидним у 1492 році. Коли у квітні того року Медічі помирав, Поліціано публічно звинуватили у "содомії". Без свого захисника Поліціано потрапив в обійми, можливо, буквально, свого близького друга та колеги-інтелектуала Піко делла Мірандоли.

Цього філософа-бунтаря вигнали з Риму за те, що він наважився стверджувати, що класичне язичництво, юдаїзм, християнство та іслам дуже схожі на поверхні. Лоренцо запропонував свій захист, і Піко став ще одним його другом. Поліціано і Піко фліртують у своїх листах: Піко, дякуючи Поліціано за критику його любовних віршів, каже, що вірші "у величезному боргу перед тобою за те, що ти їх взагалі зачепив. Так, хто б не хотів померти від твого меча?".

Поліціано і Піко померли загадково, з різницею лише у два місяці, у 1494 році. У рік їхньої смерті Флоренція стала теократичною республікою, якою правив релігійний фанатик Савонарола після того, як сім'я Медічі була ненадовго вигнана — проте обидва чоловіки поховані поруч один з одним у монастирі Савонароли Сан-Марко. У 2007 році їх ексгумували: встановлено, що Піко майже напевно, а Поліціано дуже ймовірно, помер від отруєння миш'яком.

Поліціано не ділився плітками про Донателло зі зловтіхою чи насмішкою. Він зовсім не засуджує Донателло: його історія закінчується сміхом і примиренням. Це життєрадісна історія кохання.

Ще одна причина довіряти Поліціано полягає в тому, що він, майже унікально для інтелектуала 15 століття, поважав і розумів художників. Традиційно художників вважали простими ремісниками, які не мали такого високого статусу, як поет Поліціано. Але Поліціано відомий як людина, яка ігнорувала цю соціальну стратифікацію.

Через десятиліття після смерті Поліціано про нього згадував ніхто інший, як Мікеланджело, чия власна статуя оголеного Давида на той час височіла над статуєю Донателло, буквально і у своїй славі. У розмові зі своїм біографом старіючий Мікеланджело згадував, як на початку 1490-х років, ще підлітком, його "відкрив" Лоренцо Медічі. Його запрошували на бенкети до палацу Медічі, і він познайомився із зірковими друзями Лоренцо. Найдобрішим з них був Поліціано. Саме він подав Мікеланджело ідею його першого шедевру в стилі ню — "Битви кентаврів", скульптуру зі спітнілими тілами, створену, коли йому було близько 17 років.

[ + – ] Донателло, "Плач" Фото: Victoria and Albert Museum

Мікеланджело, стверджуючи, що його стосунки з чоловіками були духовними і "платонічними", проте визнавав, що його пристрасть до чоловічої оголеної натури була заряджена бажанням.

Пізніші естети, такі як Поуп-Хеннесі, стверджували, що оголена натура є чистим видом мистецтва, не пов'язаним із сексом, але в епоху Відродження вона ніколи не була такою. Мікеланджело боровся з бажанням. Донателло хвацько виставляв його напоказ. Його Давид небезпечний, навіть тривожний. І історія його роману з підмайстром є ключем до цього. Давид переміг старшого за віком: чи не є це сам Донателло? Зустріч стопи Давида і волосся Голіафа свідчить про те, що вони ближчі, ніж будь-коли припускала Біблія.

Раніше Фокус розповідав про незвичну знахідку на картині Рембрандта.