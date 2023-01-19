Рідкісний гість. У шедеврі Рембранта "Нічна варта" виявили щось незвичайне і вкрай рідкісне

Дослідники зазначають, що раніше нічого такого не траплялося в історичних витворах мистецтва.

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Картину "Нічна варта" написав олією в 1642 році голландський художник золотого віку Рембрант ван Рейн. Картина має повну назву "Ополченська рота округу II під командуванням капітана Франса Баннінка Кока" і є найбільшою композицією з усіх, коли-небудь написаних Рембрантом — її розмір 3,6 на 4,4 м, пише Express.

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Сьогодні картину виставлено в Рейксмузеумі в Амстердамі. Крім того, вона примітна своїм драматичним використанням світла та тіні, що створює відчуття руху. Цей ефект також називається "тенебризм". Однак не лише цим примітний шедевр Рембранта — під час аналізу картини дослідники виявили рідкісну хімічну сполуку, яка раніше не зустрічалася в жодному іншому творі мистецтва.

У новому дослідженні група вчених з Університету Антверпена в Бельгії об'єднала різноманітні багатомасштабні методи візуалізації для вивчення матеріалів, які Рембрант використав для написання свого шедевра. Для цього дослідження вчені розробили спеціальний рентгенівський пристрій. Крім того, вчені також вивчили крихітні зразки, взяті безпосередньо з самої картини, і вивчили їх за допомогою синхротронних рентгенівських зондів у Європейському центрі синхротронних досліджень (ESRF) у Франції та джерела випромінювання PETRA-III у Німеччині.

[ + – ] Фрагмент "Нічної варти",який аналізували Фото: University of Antwerp

Проаналізувавши отримані дані, вчені виявили щось дивовижне — на шедеврі Рембранта була присутня металоорганічна сполука — форміат свинцю, який раніше вчені не зустрічали на жодному іншому предметі мистецтва. За словами автора дослідження Віктора Гонсалеса з Вищої нормальної школи Париж-Саклі, раніше свинцевий формат виявлено на картині лише один раз у 2020 році, проте його знайшли на модельних картинах, у яких використовувалися свіжі фарби.

Гонсалес також зазначив, що вчені не просто виявили формати свинцю, а ідентифікували їх у областях, де не використовувалися пігменти свинцю — білий чи жовтий. Дослідники припустили, що, мабуть, ці формати свинцю швидко зникають, а тому вчені не помічали їх раніше на жодній із картин.

[ + – ] Розподіл кристалічних фаз, отриманий за допомогою структурної візуалізації Фото: University of Antwerp

За словами наукової керівниці Рейксмузеума професора Катрієн Кеуне, це дослідження проливає світло на те, як працював великий художник і як найкраще зберегти витвір мистецтва для наступних поколінь.

Кеуне зазначає, що дана знахідка дає дослідникам низку підказок про можливе використання олійної фарби на основі свинцю Рембрантом, потенційний вплив лаків на олійній основі, а також про складний хімічний склад історичних картин, написаних олією.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, хто залишив загадковий напис на картині Едварда Мунка "Крик".