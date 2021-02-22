"Тільки безумець": учені з'ясували, хто залишив загадковий напис на картині Едварда Мунка "Крик"

Виявилося, що це був сам художник

Норвезькі вчені з'ясували, хто є автором загадкового напису олівцем на знаменитій картині Едварда Мунка "Крик". Виявилося, що напис "kan kun være malet af en gal mand" на датському, що означає "міг намалювати тільки безумець", залишив сам Мунк. Про це пише Daily Mail.

Знамените полотно експонується в Національній галереї Норвегії і напис олівцем, нанесений у верхньому лівому кутку, ледь помітний.

Протягом довгого часу арт-критики сперечалися, яким чином він міг з'явитися. Деякі вважали, що його зробив сам Мунк, який протягом життя мав проблеми з психічним здоров'ям, інші припускали, що це справа рук невідомого відвідувача виставки, незадоволеного змістом полотна.

[ + – ] Місце, де Мунк залишив напис

Фахівці Національної галереї Норвегії вивчили картину за допомогою інфрачервоного сканування і дійшли до висновку, що автором напису був сам Мунк. Для цього вони звірили почерк, яким він зроблений, з листами і щоденниками художника.

[ + – ] Напис олівцем на картині

"Цей напис, безсумнівно, зроблений самим Мунком. І її зміст, і події 1895 року, коли Мунк вперше продемонстрував цю картину в Норвегії, ведуть в одному напрямку", — сказала куратор музею Брітт Гуленг.

На думку Гуленг, художник написав кілька слів на своїй картині після зустрічі з відвідувачами виставки, на якій один з глядачів, студент-медик Йохан Шарффенберг, сказав йому, що цей твір, ймовірно, створено людиною, хворою на розлад психіки.

"Тут є елемент іронії, але це показує і його вразливість. Він сприйняв це дуже серйозно і відчув себе скривдженим, тому що в його родині були хворі люди, і він дуже цього боявся», — зазначила куратор.

За словами куратора, Мунк неодноразово повертався до цього інциденту у своїх листах, його дуже турбувало його здоров'я, після того як його сестра, а пізніше і його мати померли від туберкульозу. Батько і старша сестра Мунка страждали від депресій, а інша його сестра потрапила в лікарню з біполярним розладом.

[ + – ] Автопортрет Едварда Мунка

"Для нього було дуже важливо взяти під контроль те, як він сам розумів себе, і як його розуміло оточення. Ймовірно, напис став способом продемонструвати такий контроль, тому що інші назвали його божевільним, але цим він ніби сказав: "Я можу з цього приводу пожартувати", — резюмувала Гуленг.

"Крик" був вперше виставлений в Осло (який тоді називався Христианія) в 1893 році, картина почала одне з найяскравіших втілень тривоги у світовому мистецтві. Полотно вплинуло на безліч художніх творів і стало частиною поп-культури — відсилання до нього є в голлівудських фільмах, його навіть перетворили в емодзі.

Однак після першої демонстрації перед публікою картина викликала різку критику — і безліч міркувань про психічне здоров'я самого Мунка. Судячи за щоденниками художника, така реакція його дуже ображала.

[ + – ] Дослідження картини/Всі фото: Annar Bjorgli/The National Musuem

Існує кілька унікальних версій "Крику" Мунка — дві картини, дві пастелі, кілька літографічних гравюр і кілька малюнків та ескізів.

Картини, імовірно, були створені в 1893 і 1910 роках.

Напис на картині з 1893 року. Саме її викрали в лютому 1994 року двоє чоловіків. Вони виламали вікно, перерізали дріт, на якому висіло полотно і залишили записку, яка свідчила "спасибі за погану безпеку".

Галерея відмовилася виплатити викуп у розмірі 1 мільйона доларів, норвезька поліція організувала спецоперацію за підтримки британської поліції і музею Гетті, і 7 травня 1994 року картину виявили неушкодженою в готелі в Асгардстранді, приблизно в 40 милях на південь від Осло 7 травня 1994 року і повернули в Національну галерею.

Десять років по тому версію "Крику" 1910 року було вкрадено, але пізніше повернуто, хоча і з сильними ушкодженнями.