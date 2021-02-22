"Только безумец": ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Эдварда Мунка "Крик"

Оказалось, что это был сам художник

Норвежские ученые выяснили, кто является автором загадочной надписи карандашом на знаменитой картине Эдварда Мунка "Крик". Оказалось, что надпись "kan kun være malet af en gal mand" на датском, что значит "мог нарисовать только безумец", оставил сам Мунк. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитое и пугающее полотно экспонируется в Национальной галерее Норвегии и надпись карандашом, нанесенная в верхнем левом углу, едва заметна.

В течение долгого времени арт-критики спорили, каким образом она могла появиться. Некоторые считали, что ее сделал сам Мунк, в течение жизни испытывавший проблемы с психическим здоровьем, другие предполагали, что это дело рук неизвестного посетителя выставки, недовольного содержанием полотна.

[ + – ] Место, где Мунк оставил надпись

Специалисты Национальной галереи Норвегии изучили картину при помощи инфракрасного сканирования и пришли к выводу, что автором надписи был сам Мунк. Для этого они сличили почерк, которым она сделана, с письмами и дневниками художника.

[ + – ] Надпись карандашом на картине

"Эта надпись, несомненно, сделана самим Мунком. И ее содержание, и события 1895 года, когда Мунк впервые продемонстрировал эту картину в Норвегии, ведут в одном направлении", — сказала куратор музея Май Бритт Гуленг.

По мнению Гуленг, художник написал несколько слов на своей картине после встречи с посетителями выставки, на которой один из зрителей, студент-медик Йохан Шарффенберг, сказал ему, что это произведение, вероятно создано человеком, страдающим расстройством психики.

"Тут есть элемент иронии, но это показывает и его уязвимость. Он воспринял это очень серьезно и почувствовал себя обиженным, потому что в его семье были больные люди, и он очень этого опасался", — отметила куратор.

По словам куратора, Мунк неоднократно возвращался к этому инциденту в своих письмах, его очень заботила его здоровье, после того, как его сестра, а позже и его мать скончались от туберкулеза. Отец и старшая сестра Мунка страдали от депрессий, а другая его сестра попала в больницу с биполярным расстройством.

[ + – ] Автопортрет Эдварда Мунка

"Для него было очень важно взять под контроль то, как он сам понимал себя, и как его понимали окружающие. Вероятно, надпись стала способом продемонстрировать такой контроль, потому что другие назвали его безумцем, но этим он как бы сказал: "Я могу по этому поводу пошутить", — резюмировала Гуленг.

"Крик" был впервые выставлен в Осло (который тогда назывался Христиания) в 1893 году, картина стала одним из самых ярких воплощений тревоги в мировом искусстве. Полотно повлияло на множество художественных произведений и стало частью поп-культуры — отсылки к нему встречаются в голливудских фильмах, его даже превратили в эмодзи.

Однако после первой демонстрации перед публикой картина вызвала резкую критику — и множество рассуждений о психическом здоровье самого Мунка. Судя по дневникам художника, такая реакция его очень обижала.

[ + – ] Исследование картина/Все фото: Annar Bjorgli/The National Musuem

Существует несколько уникальных версий "Крика" Мунка — две картины, две пастели, несколько литографических гравюр и несколько рисунков и эскизов.

Картины предположительно были созданы в 1893 и 1910 годах.

Карандашная надпись находится на картине 1893 года. Именно ее похитили в феврале 1994 года двое мужчин. Они выломали окно, перерезали проволоку на которой висело полотно и оставили записку, которая гласила "спасибо за плохую безопасность".

Галерея отказалась выплатить выкуп в размере 1 миллиона долларов, норвежская полиция организовала спецоперацию при поддержке британской полиции и музея Гетти, и 7 мая 1994 года картина была обнаружена неповрежденной в отеле в Асгардстранде, примерно в 40 милях к югу от Осло, 7 мая 1994 года и возвращена в Национальную галерею.

Десять лет спустя версия "Крика" 1910 года была украдена, но позже возвращена, хотя и с сильными повреждениями.