"Торкнувся мого фалоімітатора": секс-іграшка допомогла затримати грабіжника дівчини

Грабіжник доторкнувся до фалоімітатора дівчини, коли обшукував її ящики. Слідчий зміг зняти чіткий відбиток з секс-іграшки, що призвело до затримання злочинця.

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Фалоімітатор допоміг правоохоронцям спіймати злочинця, який пограбував дім дівчини Глої. Про це повідомило видання Daily Star.

Слухачка подкасту "Toni and Ryan" Глоя написала листа, в якому розповіла, як скляна секс-іграшка допомогла спіймати грабіжника.

"Грабіжник торкнувся мого скляного фалоімітатора, коли обшукував мої ящики. Виявляється, скло — найкраща поверхня для відбитків пальців", — написала дівчина.

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Вона розповіла, що процес зняття відбитків зайняв певний час. Їй довелося стояти та чекати, поки хлопець-криміналіст одягнув рукавички, взяв фалоімітатор та зняв з нього відбитки пальців. Зі слів Глої, це було принизливо. У результаті слідчий зміг зняти чіткий відбиток з фалоімітатора, що призвело до затримання злочинця.

"Однак я також невдаха, тому що я втратила свій фалоімітатор, оскільки він тепер представлений як доказ", — заявила Хлоя.

Дівчина зазначила, що тепер змушена використовувати Tinder для знайомств, аби "отримати радість".

Ведучі підкасту наголосили, що цей лист є "найкращим зізнанням", яке вони колись отримували. Крім цього, вони уточнили, що секс-іграшки дорогі, тому втрата фалоімітатора у шафці для доказів є "неідеальною". Також вони додали, що ця історія буде б кращою, якби дівчина викарбувала свої ініціали на фалоімітаторі "Місіс Глоя".

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