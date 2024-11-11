Українця пограбували в Таїланді на майже 250 тисяч доларів: подробиці

Журналісти зазначають, що на чоловіка напали його знайомі та змусили переказати їм криптовалюту на велику суму.

В Таїланді, місті Пхукет, українця пограбували на майже 250 тисяч доларів. До злочину був причетний його друг, повідомляє Bangkok Post.

За інформацією журналістів, 23-річний українець В’ячеслав отримав пропозицію від свого співвітчизника Альфреда сходити у гості до його знайомого вірменина на ім'я Арман. Коли чоловіки прийшли у номер, їх зустріли та провели всередину.

Спочатку всі розмовляли на балконі номера, однак пізніше В'ячеславу захотілось до вбиральні. Саме там й стався напад. Коли він відкрив туалетну кімнату, там на нього чекали двоє озброєних чоловіків із закритими обличчями. Вони зв'язали українця та змусили переказати на їх рахунок криптовалюту на суму близько 250 тисяч доларів.

Після цього чоловіки втекли. В'ячеславу вдалось звільнитись. Після цього він дізнався на рецепції готелю, що номер записано на Армена та його друга Альфреда, та подав заяву до поліції.

Нагадаємо, 7 листопада у Польщі пограбували українок та вкрали 1 мільйон злотих. Гроші жінок було виручено від продажу квартири в Україні. Декілька злочинців були одягнені у форму поліцейських, п'ятий — у форму прикордонника, а шостий — в одяг постачальника їжі.

Пізніше стало відомо, що у Німеччині водія-далекобійника з України вбили під час суперечки про війну в країні. Були заарештовані троє учасників суперечки, наразі відомо, що один із них — з Узбекистану.