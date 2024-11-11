Украинца ограбили в Таиланде на почти 250 тысяч долларов: подробности

Журналисты отмечают, что на мужчину напали его знакомые и заставили перевести им криптовалюту на крупную сумму.

В Таиланде, городе Пхукет, украинца ограбили на почти 250 тысяч долларов. К преступлению был причастен его друг, сообщает Bangkok Post.

По информации журналистов, 23-летний украинец Вячеслав получил предложение от своего соотечественника Альфреда сходить в гости к его знакомому армянину по имени Арман. Когда мужчины пришли в номер, их встретили и провели внутрь.

Сначала все разговаривали на балконе номера, однако позже Вячеславу захотелось в уборную. Именно там и произошло нападение. Когда он открыл туалетную комнату, там его ждали двое вооруженных мужчин с закрытыми лицами. Они связали украинца и заставили перевести на их счет криптовалюту на сумму около 250 тысяч долларов.

После этого мужчины сбежали. Вячеславу удалось освободиться. После этого он узнал на ресепшене отеля, что номер записан на Армена и его друга Альфреда, и подал заявление в полицию.

Напомним, 7 ноября в Польше ограбили украинок и украли 1 миллион злотых. Деньги женщин были выручены от продажи квартиры в Украине. Несколько преступников были одеты в форму полицейских, пятый — в форму пограничника, а шестой — в одежду поставщика еды.

Позже стало известно, что в Германии водителя-дальнобойщика из Украины убили во время спора о войне в стране. Были арестованы трое участников спора, пока известно, что один из них — из Узбекистана.