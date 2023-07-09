Вигадує розповіді й озвучує фантазії: як працює незвичайна секс-іграшка зі ШІ (фото)

Штучний інтелект не тільки озвучить користувачеві вигадану еротичну історію, а й одночасно керуватиме "іграшкою для дорослих".

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Компанія Lovense створила першу секс-іграшку зі штучним інтелектом, яка вміє озвучувати пікантні фантазії. Про це пише медіа Techcrunch.

Новинка отримала назву Advanced Lovense ChatGPT Pleasure Companion. Її запущено в бета-версії в застосунку компанії для віддаленого управління.

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Такий вигляд має еротична іграшка зі ШІ

"Наш розширений компаньйон тепер дає змогу вам вигадати історію, яку ви хочете, втілити будь-які ваші фантазії або мрії та повністю зануритися в них", — сказав Ден Лю, генеральний директор компанії.

Як працює еротична іграшка зі ШІ

У мобільному додатку потрібно вибрати одну із запропонованих тем.

На основі обраної теми штучний інтелект створює еротичні історії, в яких можна задати певні параметри, наприклад, вибрати головних героїв і фізичне місце, де розгорнеться ця фантазія.

Іграшка з ШІ може придумувати й озвучувати еротичні історії

Штучний інтелект не тільки озвучить користувачеві вигадану еротичну історію, а й одночасно керуватиме "іграшкою для дорослих".

Нагадаємо, вчені виявили несподівану користь червоного вина для сексуального життя. Огляд десятків досліджень свідчать про те, що у чоловіків, які випивають пару склянок червоного вина на день, зменшується ризик еректильної дисфункції, тоді як у жінок підвищується лібідо.

А в березні 2022 року ЗМІ писали про те, чому секс у космосі важливий для колонізаторів Марса. У NASA визнали необхідність вивчення сексу в космосі, оскільки, за твердженням агентства, ще жодна людина не займалася ним в умовах низької гравітації.