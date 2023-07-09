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Діджитал

Вигадує розповіді й озвучує фантазії: як працює незвичайна секс-іграшка зі ШІ (фото)

секс, близькість, руки
Фото: Shutterstock | Користувачам запропонували нову еротичну іграшку, якою керує ШІ

Штучний інтелект не тільки озвучить користувачеві вигадану еротичну історію, а й одночасно керуватиме "іграшкою для дорослих".

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Компанія Lovense створила першу секс-іграшку зі штучним інтелектом, яка вміє озвучувати пікантні фантазії. Про це пише медіа Techcrunch.

Новинка отримала назву Advanced Lovense ChatGPT Pleasure Companion. Її запущено в бета-версії в застосунку компанії для віддаленого управління.

Фото 18+

секс іграшка, Advanced Lovense ChatGPT Pleasure Companion, Advanced Lovense ChatGPT Pleasure Companion Fullscreen
Такий вигляд має еротична іграшка зі ШІ

"Наш розширений компаньйон тепер дає змогу вам вигадати історію, яку ви хочете, втілити будь-які ваші фантазії або мрії та повністю зануритися в них", — сказав Ден Лю, генеральний директор компанії.

Як працює еротична іграшка зі ШІ

У мобільному додатку потрібно вибрати одну із запропонованих тем.

На основі обраної теми штучний інтелект створює еротичні історії, в яких можна задати певні параметри, наприклад, вибрати головних героїв і фізичне місце, де розгорнеться ця фантазія.

Просунутий компаньйон для задоволення Lovense ChatGPT Fullscreen
Іграшка з ШІ може придумувати й озвучувати еротичні історії

Штучний інтелект не тільки озвучить користувачеві вигадану еротичну історію, а й одночасно керуватиме "іграшкою для дорослих".

Нагадаємо, вчені виявили несподівану користь червоного вина для сексуального життя. Огляд десятків досліджень свідчать про те, що у чоловіків, які випивають пару склянок червоного вина на день, зменшується ризик еректильної дисфункції, тоді як у жінок підвищується лібідо.

А в березні 2022 року ЗМІ писали про те, чому секс у космосі важливий для колонізаторів Марса. У NASA визнали необхідність вивчення сексу в космосі, оскільки, за твердженням агентства, ще жодна людина не займалася ним в умовах низької гравітації.