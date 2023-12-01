Украинка с "самыми большими в мире щеками" решилась на новую необычную процедуру (фото)

Анастасия Покрещук славится своей любовью к бьюти-процедурам. В социальных сетях поклонники чаще всего задавали вопрос, сколько времени понадобилось, чтобы реализовать новое увлечение девушки.

Украинка Анастасия Покрещук, которая имеет "самые большие в мире щеки", удивила поклонников новой косметической процедурой. Об этом сообщает Mirror.

Девушка известна своими экстремальными преображениями и необычным внешним видом. Регулярно она идет на новые риски и ложится на хирургический стол, после чего делится с пользователями сети результатами своей трансформации.

Примечательно, что еще несколько лет назад она носила минимум макияжа, ходила с короткими ногтями, каштановыми волосами и имела не такие экстремальные черты лица. Теперь все значительно изменилось.

"Анастасия "сбилась со счета", сколько процедур ей пришлось пройти, увеличивая щеки, губы и линию челюсти с помощью филлеров. Она называет свою внешность "прекрасной", также делала липосакцию, а недавно легла под нож для увеличения груди", — говорится в сообщении.

Одна из последних ее навязчивых идей — огромные ногти, которые больше напоминают когти. Их она показала на своей странице в социальной сети Instagram, где благодаря своей деятельности собрала уже более 200 тысяч поклонников. Дизайн ногтей имеет изогнутую форму которая сужается к тонкому острию на конце.

Мнение поклонников разделилось, одни считают это творение очень красивым, а другие не понимают, как можно ходить с таким маникюром, ведь это непрактично. При этом самый популярный вопрос был о том, сколько часов мастер потратил на это.

В материале вспоминают, что сама Анастасия потратила тысячи долларов и несколько лет, чтобы выглядеть экстравагантно. Ранее у девушки было огромное количество комплексов, неуверенность в себе. Она стыдилась не только своей внешности, но даже голоса. Спустя пару лет все изменилось.

"После того как я сделала инъекции и увидела изменения в своих щеках, я влюбилась в них. Я понимаю, что для других людей они выглядят странно, но я не возражаю", — рассказывала Анастасия Покрещук.

Ранее сообщалось, что жительница Андреа Иванова с самыми большими губами в мире приняла решение пойти на еще одну процедуру, чтобы значительно изменить свою внешность. Она хотела увеличить еще и скулы, потому что они казались ей слишком маленькими по сравнению с размером губ.