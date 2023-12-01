Бюджетная церемония. Влюбленные устроили свадьбу в вагоне пассажирского поезда (видео)

Случайные гости торжества аплодировали, радовались и фотографировались вместе с молодой парой.

Молодая пара из Индии поженилась в рейсовом поезде, который курсировал из Бенгалии в Джарханд. Один из случайных гостей торжества снял церемонию на камеру своего телефона. Это видео попало в социальные сети и завирусилось, в частности в Instagram.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как молодожены обмениваются обетами. Парень завязывает мангалсутру на шее своей возлюбленной в розовом платье, надевает ей на лоб синдур, а затем они вешают друг другу белые гирлянды из цветов. Радостные пассажиры аплодируют, смеются и фотографируются вместе с ними.

Пользователи сети отмечают, что им нравится такой нестандартный подход к организации свадьбы. Ведь не нужно накрывать стол для гостей, тратиться на шикарные отели и аренду банкетного зала.

"Индийская железная дорога многоцелевого назначения", "Никогда не знаешь, что тебя ждет в вагоне", "У них, видно, бюджет минимальный, иначе бы провели церемонию на борту самолета", "Правильно, нужно вот так легко жениться, чтобы потом расставание не было таким уж болезненным", — пишут они под видео.

Ролик на момент публикации собрал десятки тысяч просмотров, более 51 тысячи лайков и много комментариев.

Бракосочетание в вагоне поезда

Напомним, ранее Фокус писал об инфлюенсерке Бри Ленехан из Австралии, которая прославилась благодаря своим честным снимкам без фильтра. Девушка захотела показать свои "настоящие" фотографии со дня свадьбы, сравнив их с "идеальными".

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, снова встретилась на вечеринке спустя 10 лет после развода родителей и заметила, что между ними проскочила искра.