Не замечали десятки лет: ребенок увидел яркую особенность шоколада Toblerone

Подросток заметил на упаковке шоколадного батончика Toblerone медведя, поразив открытием поклонников этого бренда.

Мальчик, у которого развито визуальное мышление, заметил скрытую особенность логотипа шоколада Toblerone, которую большинство людей не замечали десятки лет. Об этом пишет Mirror.

Как отмечает издание, этот швейцарский шоколад является неизменным рождественским фаворитом для многих сладкоежек. Однако мало кто из поклонников Toblerone увидели то, что заметил на упаковке мальчик, впервые попробовавший этот шоколад.

Как оказалось, он заинтересовался упаковкой шоколада и увидел на логотипе батончика силуэт медведя на фоне горы Маттерхорн в швейцарских Альпах. Мама мальчика, пользовательница соцсети Х (Twitter), поделилась тем, что увидел ее сын в сети, и вызвала шквал комментариев. Пользователи признавались, что наблюдательный подросток помог им увидеть то, что они не замечали в течение многих десятков лет, предпочитая при этом шоколад Toblerone остальным.

На самом деле, на двухцветном логотипе компании изображен медведь, который стоит на задних лапах. Выяснилось, что шоколад ранее изготавливали в швейцарском городе Берн, а тот считается городом медведей. Однако зоркий мальчик увидел и еще одно новшество на упаковке шоколада. Теперь стало понятно, что компания перенесла свое производство в Словакию, а на упаковке написано "Создано в Швейцарии", а не "Из Швейцарии", как ранее.

Напомним, ранее Фокус писал о блогерше Хриси из американского штата Теннесси, которая раскритиковала неуклюжее оформление десерта стоимостью 200 долларов (более 7 тысяч гривен). По ее словам, это был подарок от нее к первому дню рождения внучки.