Простоит долго и не осыплется: 6 важных нюансов при выборе новогодней елки

Новогодние елки вскоре начнут продавать на всех торговых площадках страны. Чтобы купить елку, которая простоит до конца новогодних праздников и сохранит свою привлекательность, выбирать ее нужно очень внимательно.

Семь важных параметров покажут, насколько здоровым является дерево и сохранит ли оно яркость и пышность на протяжении праздников. На что смотрят профессионалы при покупке новогодних елок и сосен, чтобы они смогли простоять до самого Рождества, рассказало издание Ехргеѕѕ.co.uk.

Аромат хвои

Каждое дерево пахнет по-своему, но выразительный и свежий аромат указывает на то, что дерево является здоровым. Не покупайте ель или сосну, которые имеют затхлый запах с оттенком плесени. Это указывает на уже начавшийся процесс разложения.

Порядок расположения ветвей

Ветви должны быть расположены равномерно – это показатель того, что за деревом осуществлялся правильный уход. Оголенные участки с неразвитыми ветвями указывают, на то елка выросла в стрессовых условиях, и есть риски, что она не продержится до Нового года.

Крепкий ствол

Ствол у дерева – это основа всего, и он должен быть крепким. Это обязательный признак здоровой елки, который указывает на то, что дерево получило правильный уход и развито нормально.

Цвет хвои

Елочные иголки должны иметь максимально яркий и зеленый цвет. Внимательно осмотрите дерево со всех сторон и убедитесь, что участки с серой или коричневой хвоей отсутствуют.

Состояние иголок

Проведите руками по ветвям и обратите внимание на иголки – они должны быть гибкими. Дело в том, что жесткие иголки быстро осыпятся. Это один из первых признаков того, что дерево срезано достаточно давно.

Условия хранения

Обратите внимание на то, как хранится елка. Важно, чтобы во время продажи деревья хранили в частично затененном месте. Так период адаптации, когда елка будет установлена в помещении, пройдет намного легче.

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