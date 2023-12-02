Пернатые друзья: мужчина купил двух уток и везде берет их с собой (фото)

Марк Колайер не представляет себе жизни без своих уток по кличке Дог и Голди. Пернатые друзья следуют за ним повсюду и живут вместе с ним на его лодке.

Мужчина из Великобритании купил двух уток в качестве домашних питомцев и теперь берет их с собой повсюду, включая паб и даже реконструкцию средневековых сражений. Об этом пишет Daily Star.

Марк Колайер говорит, что не представляет себе жизни без своих уток по кличке Дог и Голди. Пернатые друзья следуют за ним повсюду и живут вместе с ним на его лодке в пристани Гиллингем, Кент.

Самая большая страсть Марка это посещение фестивалей и ярмарок, во время которых люди с удовольствием играют средневековых исторических персонажей. Британец часто переодевается в костюмы Робин Гуда и короля Джона. Многие люди рассказывают, что он сажает своих уток на плечи, как будто они попугаи.

Бывший работник военно-морского буксира также берет птиц с собой в паб и позволяет им насладиться его заказом.

"Я даю им сделать небольшой глоток моего пива, но не более того, потому что алкоголь вреден для них. Я не хочу, чтобы они скучали. Голди сейчас на тренировке, но Дог — удивительный персонаж. Я никогда не знал, что человек и утка могут стать закадычными друзьями. Они больше друзья для меня, чем привычные домашние животные", — сказал он.

Марк увлекается реконструкцией средневековых сражений Фото: SWNS

Родные и друзья Марка прозвали его "безумным утиным человеком", поскольку его любовь к Голди и Догу становилась только сильнее. Британец даже разрешает своим питомцам ходить за ним в туалет в баре.

"Я просто беру их с собой", — говорит он.

Любовь Марка продолжала расти, и теперь у него 15 уток, которые вылупились из яиц, за которыми он ухаживал.

"Другие мои утки — просто домашние любимцы, но Дог и Голди — друзья. Утки — это очень тяжелая работа. Они могут быть очень грязными животными, но они очень ласковые, как и большинство животных. Если вы вкладываете в них много любви, то получаете много взамен", — добавил Марк.

Любовь Марка продолжала расти, и теперь у него 15 уток, которые вылупились из яиц Фото: SWNS

Мужчину часто приглашают на различные мероприятия, и люди просят его привести с собой уток.

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