"Исчезнет к Рождеству": женщина боится, что ее дом на вершине склона окажется в море (фото)

Никола Бейлесс рассказала, что ее родители купили жилье в 2001 году, когда оно находилось на расстоянии более 200 метров от края обрыва. Сейчас эта дистанция сократилась до 15 метров.

Жительница Великобритании столкнулась с напряженным праздничным периодом, поскольку земля под родительским домом на краю обрыва стоимостью 375 000 фунтов стерлингов быстро разрушается. Женщина опасается, что строение рухнет к Рождеству, если на страну обрушится еще один шторм. Об этом пишет Daily Star.

48-летняя Никола Бейлесс каждый день с ужасом ожидает, что ее дом унесет в море с вершины склона.

Около восьми метров земли вокруг жилья британки исчезли всего за месяц после того, как на Британию обрушились суровые погодные условия. Дом с тремя спальнями расположен в Хапписбурге, графство Норфолк, у самого края обрыва.

Теперь жилье Николы Бейлесс находится менее чем в 15 метрах от моря после того, как осенью "разгулялись" штормы Бадет и Киаран. Женщина волнуется, что ее дом стоимостью 375 000 фунтов может исчезнуть к концу года, поскольку ее поселение "исчезает на глазах".

"Мы еще только вступили в зиму, но, поскольку мы потеряли так много, нас могут заставить уехать весной или даже перед Рождеством. Это пугает. Это душераздирающе и страшно, если вы позволите этому завладеть вашим разумом, это может привести вас в уныние", — рассказывает британка.

По ее словам, покойные родители купили дом в 2001 году, когда он находился на расстоянии более 200 метров от края обрыва. Хотя они знали, что здание не простоит вечно из-за того, что правительство решило не обновлять защитные сооружения от морских и штормовых ветров, они не думали, что эрозия доберется до их владений так скоро.

Штормы ускорили процес эрозии земли Фото: SWNS

Никола, переехавшая в родительский дом 7 лет назад, теперь опасается, что он может стать непригодным для жизни уже через несколько месяцев. Недавно несколько местных жителей были вынуждены покинуть свои роскошные дома из-за суровых погодных условий.

"Я не выбираю уезжать и искать новое место. Это то, к чему меня принуждают. Я бы осталась здесь навсегда, но я не собираюсь подвергать себя риску. Раньше мы устраивали с соседями соревнования по рождественским гирляндам — сколько гирлянд вы можете разместить на своем доме. Это было похоже на Лас-Вегас в конце дороги. Грустно от того, что деревенская жизнь теперь тоже исчезает", — добавила британка.

Никола переехала в родительский дом 7 лет назад Фото: SWNS

Никола продолжает беспокоиться, поскольку, хотя местные власти и помогут ей переехать, она не знает, насколько они могут помочь финансово.

"Мое жилье может исчезнуть до Рождества. Дом моего размера с садом и пристройкой — в любом другом месте он, вероятно, стоил бы 375 000 фунтов стерлингов или больше. Но мне это не светит. [ейчас обрыв находится менее чем в 15 метрах от дома. Местные власти разговаривают с нами, готовят нас и собираются помочь", — думает Никола.

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