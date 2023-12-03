Мороз окрепнет: в Украину движется антициклон "Дуня"

Тревожное "зима близко" превратилось в свершившийся факт.

В Украину снова идет антициклон. На следующей неделе в страну придет незначительное снижение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Неделя начнется антициклоном. Это означает прояснения, особенно ночные, которые будут способствовать выхолаживанию воздуха. Поэтому ближайшей ночью мороз окрепнет: -5-10 градусов, на севере и западе местами до -12-14 градусов. В течение дня 4-го декабря в Украине ожидается от 4 мороза до 1 тепла, на юге +2+6 градусов. Осадки — маловероятны, так как — антициклон Dunja", — сообщила она.

Также Наталка Диденко отметила, что в Киеве понедельник, 4 декабря, ожидается сухим и морозным. Ночью -5-8 градусов, днем -1-3 градуса.

"Слизько — осторожно. Все же хорошо, что пришел декабрь. Потому что тревожное "зима близко" превратилось в свершившийся факт. А, следовательно, мы превратились из мечтателей и выдумщиков в реалистов", — отметила она.

Напомним, что боец ВСУ объяснил, как погода влияет на фронт. В зимних погодных условиях украинским военным сложнее вести контрнаступление и деоккупировать территории Украины. Метель затрудняет движение бронетехники и работу БпЛА.

Ранее сообщалось, что ветер, похолодание и снег, безусловно, влияют как на противника, так и на ВСУ.