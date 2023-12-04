Супруги благодаря "самому дешевому авиабилету" приземлились на другом континенте (фото)

Путешественникам Джейми и Саре Маклеод межконтинентальное путешествие обошлось так же как и заправка полного бака автомобиля.

Супружеская пара из шотландского Эдинбурга заплатила всего по 35 фунтов стерлингов (около 1,6 тыс. грн) за "самые дешевые авиабилеты" в Марокко. Подробностями этой удивительной истории они поделились на странице "Экстремальные однодневные поездки по Великобритании" в Facebook.

Путешественники Джейми и Сара Маклеод не могли поверить своим глазам, когда на одном из сервисов для поиска выгодных авиабилетов увидели очень низкую цену за межконтинентальный перелет в Африку. По сути, путешествие обходилось им так же как и заправка полного бака автомобиля.

Шотландцы долго не колебались. Утром в субботу, 18 ноября, счастливые супруги вылетели из Эдинбурга в Марокко. Дорога заняла шесть часов, поэтому в 11:15 они уже были на месте назначения.

"Это было просто невероятно. Первым делом мы поехали посмотреть на рынки — были на трех. Также успели увидеть гробницы. Очень красивые!" — рассказывает Сара.

По словам женщины, с погодой им очень повезло, потому что в ноябре там редко бывает 32 градуса выше нуля. Именно поэтому остальное свободное время они гуляли по улочкам города и даже успели посетить мечеть Касба.

Всего через 17 часов после прибытия супруги снова вернулись в самолет — на обратный рейс домой.

Джейми вспоминает, что с ними случился небольшой конфуз в аэропорту. Когда он с женой проходил паспортный контроль, то не смог указать название отеля, где они планируют остановиться, потому что не бронировал номер из-за очень незначительного интервала между рейсами.

Путешественники Джейми и Сара Маклеод Фото: facebook.com/groups/extremedaytrips Путешественники Джейми и Сара Маклеод Фото: facebook.com/groups/extremedaytrips

Напомним, ранее Фокус писал о туристке, которая случайно запечатлела трогательный момент. Во время своего пятидневного пребывания в итальянской столице женщина заглянула к всемирно известному фонтану Треви, и именно там с ней произошел интересный случай.

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