555 новогодних елок в одном доме: новый мировой рекорд установили в Германии (фото)

Немецкая семья не забывает об экономии и до 6 января планирует демонтировать сказочный лес.

Супружеская пара Сюзанна и Томас Джеромин из северонемецкого городка Ринтельн установила мировой рекорд по количеству украшенных рождественских елок в одном доме. Об этом пишет Bild.

Как стало известно Институту рекордов Германии (RID), который официально подтвердил достижение немецкой четы, в собственном доме площадью 180 квадратных метров они разместили 555 лесных красавиц.

"Всего им понадобилось около 108 000 шаров и 48 000 огоньков. В одной гостиной они уместили 89 деревьев. Другие расположились в спальне, коридоре и даже в туалете", — уточняется в сообщении.

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Однако немцы и тут не забывает об экономии, поэтому учитывая рост цен на электроэнергию, они перешли на экономичные светодиоды в гирляндах.

"То, что кажется посетителям сенсорной перегрузкой, для нас – норма. Однако на ночь мерцающие и сверкающие огни в нашей спальне выключаются", — рассказывают коллекционеры.

Страсть 57-летнего шеф-повара к коллекционированию деревьев началась 12 лет назад, и с тех пор Томас Джеромин заразил своим хобби жену.

"Мы начинаем украшать дом к Рождеству уже в июне. После утренней смены мы украшаем деревья с 15:00 до вечера, а также по выходным. Поэтому это необычное хобби не дает нам покоя каждое лето", — сетуют супруги.

Вместе с тем, посмотреть на чудо-дом приезжают гости со всей Германии и даже из других стран. Но уже к 6 января сказочный лес будет полностью демонтирован.

Напомним, Фокус писал, что Джилл Байден, первая леди США, показала, как в этом году Белый дом в Вашингтоне украсили к Рождеству.

Кстати, когда президентом США был Дональд Трамп, Белый дом украшала его супруга Мелания Трамп. Но тогда ее фантазию не оценили. И декор Белого дома назвали "красным коммунистическим Рождеством".