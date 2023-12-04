Мужчина нашел "сюрприз" внутри шоколадного Санты (фото)

Джейсон Гривз сначала сделал несколько снимков на свой телефон, а затем позвонил руководству супермаркета, где он покупал сладости.

Директор текстильной компании Джейсон Гривз из Блэкли, что в британском графстве Ланкашир, был шокирован, когда развернул обертку шоколадного Санты и увидел внутри странный "сюрприз". Об этом курьезном случае написало издание Daily Record.

28-летний мужчина говорит, что купил рождественский батончик стоимостью 1 фунт стерлингов (около 46 грн) в местном супермаркете Tesco. Когда он снял упаковку, то заметил странный отросток в нижней половине фигурки.

Британец сначала сделал несколько снимков на свой телефон, а потом решил позвонить руководству Tesco, чтобы предупредить о вероятной бракованной партии сладостей.

"Я купил этот батончик, потому что он попался мне на глаза возле кассы. Как раз хотелось чего-то сладенького. И я решил довести его домой, чтобы поделиться со своей девушкой", — вспоминает Джейсон.

По словам британца, когда он увидел пикантную деталь, то сразу рассмеялся.

"Я не знаю, может, работник склада по производству батончиков в последний день перед увольнением решил так развлечься. Хотя не исключено, что это была лишь случайность. Но то, что брак находится в том самом месте, где вы меньше всего ожидаете, внушает определенные подозрения. Как минимум, это странно", — говорит мужчина.

Журналисты обратились к пресс-секретарю сети супермаркетов Tesco за комментарием и уже получили ответ.

"Похоже, Санта раскрыл всем нам слишком много. Конечно, если клиент хочет вернуть продукт с дефектом, то это можно сделать в ближайшем крупном супермаркете Tesco", — говорится в официальном заявлении.

Шоколадный Санта Фото: SWNS

Напомним, что это уже далеко не первый подобный инцидент. Американка Эллисон Коззи из Гринвича (американский штат Коннектикут) подала иск в суд на сеть заведений быстрого питания Chopt в Нью-Йорке. Женщина утверждает, что в заказанном ею салате был кусок человеческого пальца.

Кроме того, полиция в городе Мэнсфилд (графство Ноттингемшир, Англия) предупредила местных жителей ни в коем случае не есть "таинственные" шоколадные батончики, которые распродавались к празднику на местной рождественской ярмарке. По данным правоохранителей, замотанное в золотистую обертку угощение продавали 25 ноября, после чего к медикам начали массово обращаться родители отравленных детей.