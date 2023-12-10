"Так это правда": девушка испытала вирусную "теорию красных ногтей" для привлечения мужчин

Навья Пасси шокировала пользователей социальных сетей, заявив, что мужчин привлекают красные ногти, потому что они видели, как их матери и бабушки делали такой маникюр, когда были молодыми.

В последнее время женщины в социальных сетях публикуют видео, в которых проверяют на своих парнях или потенциальных партнерах всевозможные теории, пишет Daily Star.

Теперь в сети циркулирует новая и довольно странная "теория красных ногтей". Она заключается в том, что, если женщина покрывает ногти красным лаком, то становится более привлекательной для своего партнера.

Девушка под псевдонимом Навья Пасси опубликовала видео, набравшее более 155 000 лайков, в котором объяснила, что простой трюк работает, потому что мужчины, очевидно, ассоциируют ногти с ногтями любых женщины в их жизни.

Пасси считает, что мужчинам нравятся красные ногти и причина этого в том, что они видели, как их мамы, их учителя имели красные ногти или красную помаду.

"Теперь каждый раз, когда они видят красные ногти, они либо хвалят это, либо даже просто замечают это, потому что это то, что их привлекает. Что звучит очень странно, если подумать", — сказала Навья Пасси.

Однако "странная" теория, похоже, оправдала себя, поскольку девушка утверждает, что получила комплименты от мужчин после того, как накрасила ногти красным цветом. Она даже не подозревала, что такой маникюр выглядит так эффектно: "Лично я думаю, что они выглядят сексуально и я чувствую себя очень сильной. Я перехожу к красным ногтям".

Пользователи социальной сети были ошеломлены роликом и в комментариях заявили, что тоже собираются провести такой эксперимент. Одина из девушек поделилась: "Так это правда! Парень, с которым я ходила на свидание, сказал мне, что, по его мнению, красные ногти привлекательны. Я получаю комплименты от мужчин только тогда, когда мои ногти покрыты красным лаком".

Другая добавила: "В красных ногтях определенно есть что-то мощное! Моя половинка всегда делает комплименты, когда я наношу красный лак!" Другие даже пошутили, что Зигмунд Фрейд, который предположил, что людей привлекают такие люди, как их родители, подтвердил эту теорию, и заявил, что это "необходимо остановить".

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