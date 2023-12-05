Начала задыхаться: женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку (фото)

Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.

Related video

21-летняя девушка из Испании проглотила свою зубную щетку после того, как с ее помощью хотела вытащить застрявший в горле кусок еды. Об этом пишет New York Post.

Айсеа, жительница Гальдакао, чья полная личность не разглашается иностранными СМИ, утверждает, что 29 ноября она ела индейку, когда начала задыхаться.

Важно

Неожиданные последствия: паук укусил мужчину, отложив яйца в пальце его ноги

Начав испытывать трудности с дыханием, она первым делом схватила зубную щетку, чтобы попытаться достать кусок мяса из горла, но зашла слишком далеко и проглотила 8-дюймовый (чуть более 20 см) прибор. Девушка объяснила, что ей пришлось действовать быстро, так как рядом не было никого, кто мог бы помочь.

"Мой отец не мог мне помочь, потому что он прикован к инвалидной коляске с поврежденным ахилловым сухожилием, поэтому я решила все сделать сама. Поскольку ситуация становилась все хуже, я схватила первое, что попалось под руку, а именно зубную щетку, чтобы попытаться достать кусок пищи", — сказала она.

В тот момент, когда мясо прошло в пищевод, за ним "отправилась" и зубная щетка.

"Я пыталась удержать ее, но как только преграда была устранена, ее просто засосало внутрь", — рассказывает испанка.

21-летняя девушка из Испании Фото: Newsflash

После этого Айсеа была срочно доставлена в больницу. Она отметила, что не чувствовала боли во время инцидента с едой. Девушка вспомнила, как объясняла свое "странное" положение персоналу больницы при поступлении.

"Они все засуетились и не могли поверить, пока не увидели рентгеновские снимки. Зубная щетка действительно была там", — добавила Айсеа.

После трех часов обследования и диагностики хирургам удалось удалить устройство для чистки зубов в ходе 40-минутной процедуры, пока девушка находилась под седацией. Врачи смогли извлечь щетку, обмотав ее за головку хирургическим шпагатом и вытащив ее обратно через пищевод. Операция не потребовалась.

Ранее Фокус сообщал, что уборщик притворился стоматологом и удалил мужчине 4 передних зуба. Хакан Йылдырым стал жертвой мошенника, который смог убедить его в том, что он дипломированный специалист. Мужчина не знал, что вскоре ему предстоит пережить самый болезненный опыт в его жизни.

Также стало известно, что 90-летная австралийка чудом выжила под рухнувшим потолком. Родные сравнили везение пенсионерки с победой в лотерее. Женщина оказалась в ловушке после того, как потолок ее дома обрушился на нее, пока она крепко спала.