"Оставим послание": женщина нашла скрытую "записку" во время ремонта (видео)

Предыдущие жильцы оставили трогательное послание, которое нашла новая владелица дома. Женщина поделилась своей находкой в соцсетях, вызвав у людей приятные эмоции.

Во время ремонта своего нового жилья одна женщина обнаружила скрытое послание, написанное на стене под обоями. Она отказывается закрашивать его, поскольку теперь это "часть дома". Женщина под ником @farnovations поделилась видео в TikTok.

Владелица дома рассказала о том, как она обнаружила скрытое послание под обоями. Многие люди в соцсетях прослезились, узнав о "милой" находке.

Для многих людей переезд в новый дом обычно всегда проходит волнительно. В некоторых случаях новым владельцам приходится потрудиться, чтобы довести жилье до идеального состояния. Часто старые вещи или части дома могут рассказать многое о предыдущих жильцах. Так к примеру одна женщина нашла тайную записку, нарисованную на стенах, пока снимала старые обои.

Новая хозяйка дома занималась очисткой стен. Под старыми обоями виднелось написанное от руки послание, которое гласило: "Фрэнки, я люблю тебя, Пэт". Затем она объяснила, что Фрэнки — это женщина, у которой она купила дом, и сейчас ей за 80 лет, а ее муж Патрик (Пэт), к сожалению, скончался несколько лет назад.

"Они прожили в этом доме 45 с лишним лет и вырастили здесь своих детей. Я отправлю ей фотографию на память, и мы снова оклеим эту стену обоями. Мы оставим послание в доме", — сказала она.

Фрэнки и Патрик прожили в доме 45 лет Фото: TikTok

История о любви предыдущих жильцов тронула многих пользователей TikTok. Люди начали делиться своими рассказами о том, как они находили "воспоминания" о прошлых владельцах домов.

"Я переехал в викторианский дом много лет назад и нашел имена и даты людей, которые там жили. Мы добавили свои имена и даты, а когда переехали, оклеили их обоями", — написал один из них.

Другие пользователи похвалили женщину за то, что она сохранила сентиментальное послание.

"Вы такая милая, что сохранили память об их общей любви в этом доме, не замазав ее штукатуркой", — добавил другой пользователь.

Ранее Фокус сообщал, что женщине, чей дом случайно снесли, приходят уведомления о штрафах. В начале октября строительная компания случайно разрушила дом Сьюзан Ходжсон. Теперь женщина может получить не один штраф за оставленный на участке мусор.

Также стало известно, что квартира женщины оказалась заражена опасной черной плесенью. Она рассказала о том, как в ее жилье появилась гниль из-за "простой ошибки". Девушка также поведала, как ее убрать и избежать ее появления.