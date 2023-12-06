Девушка вышла замуж за своего отчима и стала многодетной матерью (фото)

Кристи называет своего мужа родственной душой, а решение жениться на нем — лучшим в жизни.

Американка Кристи из Флориды (США) вышла замуж за своего отчима и называет это решение лучшим в жизни. Девушка уверяет, что была совершеннолетней, когда они познакомились, и официально не находилась под опекунством мужчины. Откровенное признание блогерша сделала в одном из видео на своей странице в TikTok.

"Выйти замуж за своего отчима было лучшим решением, которое я когда-либо принимала", — подписала ролик она.

На опубликованных кадрах показана торжественная церемония бракосочетания, напоминающая типичную "свадьбу в Вегасе". Молодожены одеты в обычную одежду — майки, джинсы и футболки, а среди гостей только пара свидетелей.

В следующих роликах Кристи прояснила несколько вещей о том, как складывались ее отношения с отчимом. В частности, она заверила, что до сих пор поддерживает нормальные отношения со своей матерью, несмотря на то, что вышла замуж за ее бывшего.

О первой своей беременности американка узнала на медовом месяце, а сейчас счастливые супруги воспитывают уже троих детей. Кристи называет своего мужа "родственной душой".

Девушка вышла замуж за своего отчима и стала многодетной матерью

В комментариях пользователи TikTok делятся своими мыслями относительно такого необычного союза. Их реакции преимущественно остро негативные.

"Разбить сердце матери — это самая большая боль", "Ты, видимо, на самом деле ненавидишь свою маму, если так сделала", "У меня, честно говоря, даже нет слов, чтобы описать свое отвращение", "Отвисла челюсть", "Пожалуйста, скажите мне, что я не единственный, кому пришлось прочитать это дважды", "В мире 7 миллиардов людей. Почему?", "Я скучаю по дням, когда существовали тайны", — пишут они.

Комментарии пользователей сети Фото: tiktok.com/@christywho_

Напомним, ранее Фокус писал о молодой паре из Индии, которая поженилась в рейсовом поезде, курсировавшем из Бенгалии в Джарханд. Один из случайных гостей торжественного события снял церемонию на камеру своего телефона. Это видео попало в социальные сети и завирусилось.

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, снова встретилась на вечеринке спустя 10 лет после развода родителей и заметила, что между ними проскочила искра.