"Отвергла 15 предложений": женщина отказалась от замужества и живет в дикой природе (фото)

58-летняя буррнеша Дуни дала обет безбрачия в 23 года и живет изолированно в горах. По ее словам, она имеет репутацию человека, с которым лучше не связываться.

Представьте, что вы женщина и всю жизнь обходитесь без мужчин. Это реальность для одной 58-летней жительницы Албании, которая много лет живет в дикой природе. Дуни является "присягнувшей девственницей" и живет совсем другой жизнью, чем многие, сообщает Daily Express.

Около 35 лет назад она решила следовать древней балканской традиции, известной среди албанцев как "буррнеша". Это означало, помимо обета безбрачия, что она обязалась "жить как мужчина".

Дуни согласилась на эту роль, подстригла коротко волосы и надела мужскую одежду. Она считает себя сильной и большую часть времени проводит в горном домике.

Фото: Джонатан Бакмастер/express.co.uk

Она стала основным кормильцем и главой семьи, и это, в первую очередь, причина, по которой она вообще хотела принять обет безбрачия.

"Когда мой отец скончался, мои брат и сестра были молоды. В то время девушка или женщина всегда были кем-то, кто кому-то служит. Поэтому у меня было два варианта — служить семье мужа или стать присягнувшей девственницей и служить своей собственной семье", — рассказала Дуни.

В то время она многие годы работала в колхозе за небольшую зарплату, но, по ее словам, обет целомудрия пришел к ней довольно поздно. На тот момент ей было 23, но до этого она отвергла 15 предложений руки и сердца.

Дуни призналась, что у нее было "много вариантов", но она хотела свободы. Она также жаждала почувствовать себя другой.

Женщина отказалась от брака и она призвала своих братьев и сестер наслаждаться жизнью.

Когда ее братья и сестры достигли совершеннолетия, еще двое мужчин хотели жениться на ней, но она им тоже отказала.

"В каждой деревне Албании, особенно на Севере, не бывает так, что парень приходит в дом и говорит: "Ты хочешь за меня замуж?". Именно отец приходит поговорить только с родителями, а не со мной напрямую. Я просто всем говорила: "Нет, нет, нет, мне все равно, кто этот парень". Разные семьи приходили в наш дом, чтобы убедить меня выйти замуж, я всегда была против этого", — поделилась Дуни.

По ее словам, она имеет репутацию человека, с которым нельзя связываться. Она считает, что всегда была "сильной" и думает, что многие парни, вероятно, ее очень боялись.

"Сегодняшним женщинам так повезло, потому что они могут быть независимыми и делать все, что хотят. Я радуюсь, когда вижу, что женщина может стать юристом, президентом или директором", — продолжила она.

Что касается ее интересов, то она очень любит смотреть футбол и обожает команду сборной Италии.

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