Футбольный конфуз: президенту Казахстана "подстроили" спортивное мастерство (видео)

Журналисты хотели показать Касым-Жомарт Токаева с лучшей стороны, поэтому перемудрили с монтажом. Политик бил ногой по серо-белому мячу, а в ворота залетел мяч другого цвета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой побывал в Актюбинской области. Он посетил спорткомплекс в селе Саржансай Мартуцкого района, где забил интересный гол. Видео выложили в казахстанском телеграм-канале "Серый CARDINAL".

Так, во время визита в спортивное учреждение Токаев осмотрел зал вольной борьбы и зал по минуфутболу.

Глава государства поговорил с юными спортсменами и подчеркнул, что футбол имеет большое будущее, поэтому развитию этого вида спорта будет оказываться необходимая поддержка. Президент похвастался перед собравшимися своим футбольным мастерством. Он ударил ногой по мячу и забил гол в дальний угол ворот.

Видео президентского гола обнародовали во многих пабликах. Вот только произошел казус. Медийщики перемудрили во время монтажа — Токаев бил ногой по серо-белому мячу, а в ворота залетел мяч другого цвета.

В Южном Судане арестовали шестерых журналистов, которые распространили запись, на которой президент страны Сальваторе Кир Маярдит обмочился на официальном мероприятии.

Ранее сообщалось, что итальянец проиграл забег на Чемпионате мира из-за отсутствия нижнего белья.