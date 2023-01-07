Казус с президентом Южного Судана: силовики арестовали шестерых журналистов (видео)

Сотрудников госСМИ обвиняют утечке неловких кадров с участием главы государства в соцсети. Правозащитники требуют выпустить журналистов и обеспечить свободу работы прессы в стране.

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В Южном Судане арестовали шестерых журналистов за распространение видеозаписи, на которой президент страны Сальваторе Киир Маярдит (также Салва Киир) обмочился на официальном мероприятии. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил американский Комитет защиты журналистов (CPJ). На официальном сайте опубликовано официальное обращение с призывом немедленно отпустить представителей СМИ.

71-летний южносуданский лидер не смог сдержать мочеиспускание во время звучания гимна страны. Инцидент произошел 14 декабря. Видео распространилось в интернете и стало вирусным.

Во вторник, 3 января, Служба национальной безопасности Южного Судана задержала шесть сотрудников государственной радиовещательной корпорации (SSBC) по подозрению в несанкционированном выпуске отснятого материала.

"Власти Южного Судана должны немедленно и безоговорочно освободить всех журналистов, задержанных на этой неделе, и обеспечить свободу работы прессы", — подчеркнул CPJ.

Президент Союза журналистов Южного Судана Патрик Ойет, в свою очередь, рассказал агентству Reuters, что журналистов подозревают в том, что они знают, как в интернете распространилось казусное видео с главой государства.

Союз журналистов призвал структуры госбезопасности к скорейшему завершению расследования.

Список задержанных журналистов:

оператор Джозеф Оливер;

оператор Мустафа Осман;

видеоредактор Виктор Ладо;

оператор Джейкоб Бенджамин;

техник операторской Чербек Рубен;

директор диспетчерской Джовал Тумбе.

О политическом преследовании журналистов в Южном Судане известно уже давно. В англоязычной "Википедии" даже есть отдельная статья под названием "Список журналистов, убитых в Южном Судане". Как сообщается, количество убийств работников СМИ в стране резко возросло с началом гражданской войны в 2013 году.

Напомним, издание The New York Times в июне этого года писало о схеме добычи Россией золота в Судане. Российские наемники из "Группы Вагнера" взамен помогают местным властям подавлять протесты.

Вывезенное из Судана золото, как уточнили позже журналисты СNN, используется Москвой для финансирования войны в Украине.