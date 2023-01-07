Казус із президентом Південного Судану: силовики заарештували шістьох журналістів (відео)

Співробітників держЗМІ звинувачують у витоку незручних кадрів за участю глави держави в соцмережі. Правозахисники вимагають випустити журналістів і забезпечити свободу роботи преси в країні.

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У Південному Судані заарештували шістьох журналістів за поширення відеозапису, на якому президент країни Сальваторе Кір Маярдіт (також Салва Кір) обмочився на офіційному заході. Про це в п'ятницю, 6 січня, повідомив американський Комітет захисту журналістів (CPJ). На офіційному сайті опубліковано офіційне звернення із закликом негайно відпустити представників ЗМІ.

71-річний південносуданський лідер не зміг стримати сечовипускання під час звучання гімну країни. Інцидент стався 14 грудня. Відео поширилося в інтернеті й стало вірусним.

У вівторок, 3 січня, Служба національної безпеки Південного Судану затримала шістьох співробітників державної радіомовної корпорації (SSBC) за підозрою в несанкціонованому випуску знятого матеріалу.

"Влада Південного Судану має негайно та беззастережно звільнити всіх журналістів, затриманих на цьому тижні, і забезпечити свободу роботи преси", — підкреслив CPJ.

Президент Спілки журналістів Південного Судану Патрік Ойєт, зі свого боку, розповів агентству Reuters, що журналістів підозрюють у тому, що вони знають, як в інтернеті поширилося казусне відео з главою держави.

Спілка журналістів закликала структури держбезпеки до якнайшвидшого завершення розслідування.

Список затриманих журналістів:

оператор Джозеф Олівер;

оператор Мустафа Осман;

відеоредактор Віктор Ладо;

оператор Джейкоб Бенджамін;

технік операторської Чербек Рубен;

директор диспетчерської Джовал Тумбе.

Про політичне переслідування журналістів у Південному Судані відомо вже давно. В англомовній "Вікіпедії" навіть є окрема стаття під назвою "Список журналістів, убитих у Південному Судані". Як повідомляється, кількість вбивств працівників ЗМІ у країні різко зросла з початком громадянської війни у 2013 році.

Нагадаємо, видання The New York Times у червні цього року писало про схему видобутку Росією золота в Судані. Російські найманці з "Групи Вагнера" натомість допомагають місцевій владі придушувати протести.

Вивезене із Судану золото, як уточнили пізніше журналісти СNN, використовується Москвою для фінансування війни в Україні.