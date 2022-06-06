Контрабанда золота із Судану: "ПВК Вагнера" допомагає РФ поповнити фінансові резерви, — NYT

За даними журналістів, вдалося підтвердити 16 російських вантажних авіарейсів до суданського Порт-Судану. В обмін на видобуток золота найманці допомагають місцевій владі придушувати протести.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

РФ може поповнювати свої золотовалютні резерви з допомогою суданського золота. У золотодобувній промисловості цієї східноафриканської країни домінує таємничий закордонний оператор. Місцеві називають її "російською компанією". Це завод, що ретельно охороняється на пустельній території, який переплавляє купи золотої руди в частково очищені золоті зливки. Про це повідомляє The New York Times.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Працівники підприємства кажуть, що про росіян мало що відомо, за винятком того, що вони платять найбільше. За даними NYT, ці структури пов'язані з російською "ПВК Вагнера".

Журналісти за допомогою геолокаційних сервісів підтвердили дані суданського відомства щодо боротьби з корупцією, яке повідомило про те, що за період із лютого по червень 2021 р. було здійснено 16 російських вантажних авіарейсів із сирійського міста Латакія до суданського Порт-Судану. Деякі з рейсів виконував 223-й загін МО РФ, а стартували вони з аеродрому в Підмосков'ї.

Повідомляється, що в обмін на можливість добувати золото, "музиканти" надають допомогу місцевій владі у придушенні протестів. У жовтні 2021 року стався держпереворот, і ПВК розпочала активну співпрацю з генералом Мохаммедом Хамданом, одним із місцевих офіційних представників. Наприкінці лютого вже після масштабного вторгнення армії РФ в Україну Хамдан відвідував Москву з візитом.

За деякими даними, майже 70% золота, що видобувається в Судані, нелегально вивозять за межі країни, а основна частина згодом легалізується в ОАЕ.

Очікуваного керівника ПВК Євгена Пригожина Міністерство фінансів США пов'язує з компанією Meroe Gold, яка видобуває золото в Судані.

Сам Пригожин спростовує такі твердження журналістів, говорячи, що ніяк не пов'язаний із Meroe Gold. Проте, за його словами, компанія наразі проходить процес ліквідації.

Раніше Фокус повідомляв, що ПВК "Вагнера" надає охорону чиновникам із Малі та проводить навчання місцевих військових в обмін на доступ до природних ресурсів. За інформацією журналістів, у західноафриканській країні діє приблизно 300-400 російських найманців із групи Вагнера.