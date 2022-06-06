Контрабанда золота из Судана: "ЧВК Вагнера" помогает РФ пополнить финансовые резервы, — NYT

По данным журналистов, удалось подтвердить 16 российских грузовых авиарейсов в суданский Порт-Судан. В обмен на добычу золота наемники помогают местным властям подавлять протесты.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

РФ может пополнять свои золотовалютные резервы за счет суданского золота. В золотодобывающей индустрии этой восточноафриканской страны доминирует таинственный зарубежный оператор. Местные называют ее "русской компанией". Это тщательно охраняемый завод на пустынной территории, который переплавляет кучи золотой руды в частично очищенные золотые слитки. Об этом сообщает The New York Times.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Работники предприятия говорят, что о русских мало что известно, за исключением того, что они платят больше всех. По данным NYT, эти структуры связаны с российской "ЧВК Вагнера".

Журналисты с помощью геолокационных сервисов подтвердили данные суданского ведомства по борьбе с коррупцией, которое сообщило о том, что за период с февраля по июнь 2021 г. имели место 16 российских грузовых авиарейсов из сирийского города Латакия в суданский Порт-Судан. Некоторые из рейсов выполнял 223-й летный отряд МО РФ, а стартовали они с аэродрома в Подмосковье.

Сообщается, что в обмен на возможность добывать золото, "музыканты" оказывают помощь местным властям в подавлении протестов. В октябре 2021 года произошел госпереворот, и ЧВК начала активное сотрудничество с генералом Мохаммедом Хамданом, одним из местных официальных представителей. В конце февраля, уже после масштабного вторжения армии РФ в Украину, Хамдан посещал Москву с визитом.

По некоторым данным, порядка 70% добываемого в Судане золота нелегально вывозят за пределы страны, а основная часть впоследствии легализуется в ОАЭ.

Предполагаемого руководителя ЧВК Евгения Пригожина Министерство финансов США связывает с компанией Meroe Gold, добывающей золото в Судане.

Сам Пригожин опровергает такие утверждения журналистов, говоря, что никак не связан с Meroe Gold. Однако, по его словам, компания сейчас проходит процесс ликвидации.

Ранее Фокус сообщал, что ЧВК "Вагнера" предоставляет охрану чиновникам из Мали и проводит обучение местных военных в обмен на доступ к природным ресурсам. По информации журналистов, в западноафриканской стране действует порядка 300-400 российских наемников из группы Вагнера.