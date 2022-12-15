Проявив патріотизм: президент Південного Судану в прямому ефірі обмочився під гімн країни (відео)

Салві Киїру 13 вересня виповнився 71 рік, він беззмінно править республікою з моменту її незалежності у 2011 році. Курйоз відбувся під час виступу духового оркестру, навколо суданського лідера стояли чиновники та військові.

Related video

Президент Південного Судану, 71-річний Салва Киїр Маярді обмочився під час звучання гімну країни. Курйозні кадри показав телеканал Kivu News 24 у Twitter.

Інцидент стався 14 грудня. Глава держави приїхав на церемонію запуску автодороги "Джуба (столиця Південного Судану) — Терекека (місто на західному березі Нілу)".

На ролику показано виступ духового оркестру, під час якого в політика стає мокрою ліва штанина. Навколо стоять чиновники та військові, але виду ніхто не подає.

"Видно, що Салва Киїр не підозрює, що відбувається. Він помітив проблему лише наприкінці", — зазначили автори відео.

Соратники президента пов'язують курйоз із проявом його патріотизму. Салва Киїр нібито не пішов у туалет, щоб не переривати гімн і церемонію, пишуть журналісти проєкту Sahara Reporters.

"Оскільки подію транслювали в прямому ефірі по телебаченню, нічого не можна було зробити, щоб виправити незручну ситуацію. Вважається, що Маярді страждає на хворобу сечовивідних шляхів", — зауважили репортери.

Користувачі соцмереж по-різному відреагували на те, що сталося. Деякі звинуватили операторів у "брудній роботі й ганьбі президента", інші сказали, що Маярді не здатний керувати країною за станом здоров'я.

Салва Киїр Маярді править Південним Суданом із моменту здобуття країною незалежності. Республіка з'явилася на карті світу за підсумками референдуму про відокремлення від Судану, що відбувся з 9 по 15 січня 2011 року.

Нагадаємо, що американська газета The New York Times у червні цього року писала про схему видобутку Росією золота в Судані. Російські найманці з угрупування "Вагнера" натомість допомагають місцевій владі придушувати протести.

Вивезене із Судану золото, як уточнили пізніше журналісти СNN, використовується Москвою для фінансування війни в Україні.