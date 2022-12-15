Проявил патриотизм: президент Южного Судана в прямом эфире обмочился под гимн страны (видео)

Сальваторе Кииру 13 сентября исполнился 71 год, он бессменно правит республикой с момента ее независимости в 2011 году. Курьез произошел во время выступления духового оркестра, вокруг суданского лидера стояли чиновники и военные.

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Президент Южного Судана, 71-летний Сальваторе Киир Маярдит обмочился во время звучания гимна страны. Курьезные кадры показал телеканал Kivu News 24 в Twitter.

Инцидент произошел 14 декабря. Глава государства приехал на церемонию запуска автодороги "Джуба (столица Южного Судана) — Терекека (город на западном берегу Нила)".

На ролике показано выступление духового оркестра, во время которого у политика становится мокрой левая штанина. Вокруг стоят чиновники и военные, но виду никто не подает.

"Видно, что Сальва Киир не подозревает, что происходит. Он заметил проблему только в самом конце", — отметили авторы видео.

Соратники президента связывают курьез с проявлением его патриотизма. Сальва Киир якобы не пошел в туалет, чтобы не прерывать гимн и церемонию, пишут журналисты проекта Sahara Reporters.

"Поскольку событие транслировали в прямом эфире по телевидению, ничего нельзя было сделать, чтобы исправить неловкую ситуацию. Считается, что Маярдит страдает болезнью мочевыводящих путей", — заметили репортеры.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на произошедшее. Некоторые обвинили операторов в "грязной работе и позоре президента", другие сказали, что Маярдит не способен руководить страной по состоянию здоровья.

Сальваторе Киир Маярдит правит Южным Суданом с момента обретения страной независимости. Республика появилась на карте мира по итогам референдума об отделении от Судана, который прошел с 9 по 15 января 2011 года.

Напомним, что американская газета The New York Times в июне этого года писала о схеме добычи Россией золота в Судане. Российские наемники из группировки "Вагнера" взамен помогают местным властям подавлять протесты.

Вывезенное из Судана золото, как уточнили позже журналисты СNN, используется Москвой для финансирования войны в Украине.