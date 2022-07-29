Россия вывозит контрабандой золото из Судана для войны с Украиной, — СМИ

По словам журналистов, которые проводили расследование, взамен Россия оказала мощную политическую и военную поддержку все более непопулярному военному руководству Судана, которое жестоко подавляет продемократическое движение в стране.

Российские самолеты контрабандой вывозят незаконно добытое в Судане золото, которое нужно, чтоб финансировать войну с Украиной. Об этом сообщает CNN.

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Во время журналистского расследования сотрудники СМИ установили, что через несколько дней после того, как Москва начала свою кровавую войну против Украины, российский грузовой самолет из столицы Судана города Хартума незаконно вывез примерно тонну золота. Драгоценный металл спрятали под коробками с печеньем.

CNN сообщает, что это был один из как минимум 16 известных российских рейсов контрабанды золота из Судана.

По версии издания, разграблением природных богатств Судана руководит Евгений Пригожин. Он — связующее звено между Москвой и военной хунтой Судана. Пригожин также — российский олигарх и ключевой союзник президента Владимира Путина.

Кроме того, центр "Досье" сообщил изданию о том, что Александр Сергеевич Кузнецов (один из оперативников ЧВК "Вагнер") в последние годы руководил операциями на ключевых суданских предприятиях по добыче, переработке и транзиту золота.

К слову, центр добычи золота находится глубоко в пустыне на северо-востоке Судана. Именно находятся российские золотые копи, над которыми до сих пор развивается флаг СРСР.

Разграбление природных богатств Судана и контрабанда суданского золота позволяет России не страдать от санкций США и Евросоюза и продолжать финансировать войну в Украине.

Напомним, мир ужесточает санкции к России и ее компаниям. В начале июля запрет коснулся импорта российского золота. Доля металла — 3,5% от всего объема российского экспорта в минувшем году.

Фокус также писал о том, что Соединенные Штаты 28 июня в новом пакете санкций запретили импорт российского золота. Великобритания, Канада и Япония также блокируют импорт этого драгоценного металла из России.