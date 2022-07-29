Росія вивозить контрабандою золото із Судану для війни з Україною, — ЗМІ

За словами журналістів, які проводили розслідування, натомість Росія надала потужну політичну та військову підтримку все більш непопулярному військовому керівництву Судану, яке жорстоко придушує продемократичний рух у країні.

Російські літаки контрабандою вивозять незаконно здобуте в Судані золото, яке потрібно, щоб фінансувати війну з Україною. Про це повідомляє CNN.

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Під час журналістського розслідування співробітники ЗМІ встановили, що за кілька днів після того, як Москва розпочала свою криваву війну проти України, російський вантажний літак зі столиці Судану міста Хартума незаконно вивіз приблизно тонну золота. Дорогоцінний метал сховали під коробками з печивом.

CNN повідомляє, що це був один із щонайменше 16 відомих російських рейсів контрабанди золота із Судану.

За версією видання, розграбуванням природних багатств Судану керує Євген Пригожин. Він — сполучна ланка між Москвою і військовою хунтою Судану. Пригожин також — російський олігарх і ключовий союзник президента Володимира Путіна.

Крім того, центр "Досьє" повідомив виданню про те, що Олександр Сергійович Кузнєцов (один з оперативників ПВК "Вагнер") останніми роками керував операціями на ключових суданських підприємствах із видобутку, переробки та транзиту золота.

До речі, центр видобутку золота знаходиться глибоко в пустелі на північному сході Судану. Саме знаходяться російські золоті копальні, над якими й досі розвивається прапор СРСР.

Розграбування природних багатств Судану та контрабанда суданського золота дозволяє Росії не страждати від санкцій США та Євросоюзу та продовжувати фінансувати війну в Україні.

Нагадаємо, світ посилює санкції до Росії та її компаній. На початку липня заборона торкнулася імпорту російського золота. Частка металу — 3,5% усього обсягу російського експорту минулого року.

Фокус також писав про те, що Сполучені Штати 28 червня у новому пакеті санкцій заборонили імпорт російського золота. Велика Британія, Канада та Японія також блокують імпорт цього дорогоцінного металу з Росії.