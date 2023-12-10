Девушка для своего парня приготовила "торт" из наггетсов в виде динозавров (видео, фото)

Желание молодого человека сбылось на день рождения. Его девушка "испекла торт" на тему динозавров.

Тематический торт ко дню рождения — главное событие года для многих детей. Но для взрослого человека просто чудо найти кого-то, кто может удивить вас. Молодому человеку по имени Хуан очень повезло с подругой, которая в день его рождения презентовала необычный подарок, пишет Daily Star.

В видеоролике девушка Селин поделилась тортом, приготовленным из картофельного пюре, наггетсов в виде фигурок динозавров и большого количества соуса, напоминающего вулканическую лаву. Под культовую мелодию "Парка Юрского периода" Хуан выливает кувшин, полный подливки, на горку пюре. Подливка медленно стекает, имитируя извержение вулкана, а наггетсы в форме динозавров с "ужасом наблюдают" за этим. В эту композицию Селин добавила брокколи и спаржу в качестве деревьев и несколько праздничных свечей.

Фото: Скриншот

Она написала "десерт" так: "Вулкан-самородок Дино". "Ужин в честь дня рождения моего 28-летнего парня", — объяснила свою публикацию Селин. Затем девушка опубликовала видео реакции именинника, когда он вошел в дверь и увидел "доисторический торт": "Не может быть! Я совершенно забыл, что хочу этого… о боже", — взволнованно закричал Хуан. Он долго с любовью разглядывая блюдо.

Забавно, но многие люди в социальной сети так и не поняли, что "торт" предназначен для взрослого.

Один парень с восторгом написал: "Это картофельное пюре с лавовым соусом и наггетсами динозавров?? За свои 33 года на этой земле я никогда не видел ничего прекраснее".

Другой пользователь добавил: "Это потрясающе, я люблю фильмы о Парке Юрского периода, но свечи в еде как-то не очень".

Третий пользователь с юмором добавил: "Если он не женится на тебе после того, как ты подарила ему самородок из Парка Юрского периода, то он не тот человек, который тебе нужен".

Одна женщина заявила: "Вы установили высокую планку… мой муж хочет такой же торт на свой следующий день рождения".

Напомним, 7 декабря Фокус писал о том, что парень подарил любимой кулон с символической жидкостью внутри. Украшение от "кровавого ювелира" за 9 тысяч гривен у некоторых вызывает отвращение, но девушка счастлива, что носит его возле сердца.